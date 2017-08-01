ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trakya Üniversitesi'de okuyan yabancı uyruklu üniversitelilere müjde

01 Ağustos 2017 Salı, 16:42
Trakya Üniversitesi'de okuyan yabancı uyruklu üniversitelilere müjde
Trakya Üniversitesi'de okuyan yabancı uyruklu üniversitelilere müjde

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri katkı paylarının düşürüldüğü bildirildi.
Trakya Üniversitesi, 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunda alınan karar gereği yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları, YÖK'ün izin vermiş olduğu en düşük seviyeye indirildiğini bildirdi. Bu sayede yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı katkı payını ödeyecekleri öğrenildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizden alınan katkı paylarını düşürdük. Bu sayede Üniversitemizi daha cazip hale getirdik. Geçtiğimiz sene bin 700 TL katkı payı ödeyecek olan Eczacılık Fakültesi öğrencisi bu yıl 494 TL ödeyecek. Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin katkı paylarını eşitledik. Özellikle Balkanlardan gelen öğrenci sayısını 2023'te 10 bine çıkarmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yabancı uyruklu öğrencileri kendimizden ayrı görmediğimizi defalarca dile getirmiştik. Bu kararda bunun en somut örneği oldu. Bu kararın öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.
(EY-MEF-Y)

01.08.2017 16:44:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hayalleri gerçek oldu
YEREL

HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Ev işlerini ücretsiz yapan proje
YEREL

EV İŞLERİNİ ÜCRETSİZ YAPAN PROJE
Edirne'de LYS'de ilk bine giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL

EDİRNE'DE LYS'DE İLK BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Enez sahilinde engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapılıyor
YEREL

ENEZ SAHİLİNDE ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILIYOR
31 yıl sonra yeniden görüştüler
YEREL

31 YIL SONRA YENİDEN GÖRÜŞTÜLER
Ayakkabı tamircileri kalitesiz ayakkabılardan şikayetçi
YEREL

AYAKKABI TAMİRCİLERİ KALİTESİZ AYAKKABILARDAN ŞİKAYETÇİ
Miras tarlaların intikali için son 1 ay
YEREL

MİRAS TARLALARIN İNTİKALİ İÇİN SON 1 AY