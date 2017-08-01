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Trakya Üniversitesi'de okuyan yabancı uyruklu üniversitelilere müjde



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri katkı paylarının düşürüldüğü bildirildi.

Trakya Üniversitesi, 13 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunda alınan karar gereği yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları, YÖK'ün izin vermiş olduğu en düşük seviyeye indirildiğini bildirdi. Bu sayede yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı katkı payını ödeyecekleri öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizden alınan katkı paylarını düşürdük. Bu sayede Üniversitemizi daha cazip hale getirdik. Geçtiğimiz sene bin 700 TL katkı payı ödeyecek olan Eczacılık Fakültesi öğrencisi bu yıl 494 TL ödeyecek. Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin katkı paylarını eşitledik. Özellikle Balkanlardan gelen öğrenci sayısını 2023'te 10 bine çıkarmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yabancı uyruklu öğrencileri kendimizden ayrı görmediğimizi defalarca dile getirmiştik. Bu kararda bunun en somut örneği oldu. Bu kararın öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.

(EY-MEF-Y)



01.08.2017 16:44:07 TSI

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