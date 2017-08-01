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Altınordu'ya yeni sanayi sitesi

- Altınordu Belediyesi tarafından 7 milyon 153 bin TL'lik, 22 bin 300 metrekare üzerine 9 blok 62 iş yerinden oluşan sosyal alanlara sahip bir sanayi sitesi inşa ediliyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanarak inşa edilen, istihdama ve şehrin nefes almasına büyük katkı sağlayacak olan Karacaömer Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan ve istihdama katkıda bulunması amaçlanan Karacaömer Mahallesi'nde bulunan alana toplam 7 milyon 153 bin TL'lik, 22 bin 300 metrekare üzerine 9 blok 62 iş yerinden oluşan sosyal alanlara sahip bir sanayi sitesi inşa ediliyor.

Karacamör Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Temel Atma Töreni'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılacak olan sanayi sitesi ile şehrin içerisinde apartmanların altında kalan birçok işletmenin sanayi sitesine taşınacağını belirterek şehrin nefes alacağını söyledi. 30 Mart Yerel Seçimleri öncesi söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve işletmeler için geniş bir çalışma alanı ortaya çıkaracaklarını dile getiren Başkan Tekintaş, "26 dönümlük bir arazi üzerine ulaşımı kolay olan bir sanayi sitesi inşa ediyoruz. Toplamda 56 yeni işyeri inşa edilecek site içerisinde 6 mevut iş yeri ile toplam 62 sanayi dükkanı yer alacak. Yapılan bu hizmet ile şehir merkezinde bulunan ve 2014 Yerel Seçimleri öncesi söz vermiş olduğumuz ev altındaki tüm imalathaneleri şehir içerisinden çıkararak inşa edeceğimiz bu modern alanlara yerleştireceğiz. Biz yerel yöneticiler olarak milletin neyi beklediğini hangi öncelikleri beklediğini görerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede inşa ettiğimiz alan geniş bir alanı kapsarken çalışan sayısının çok fazla olabileceği ve sosyal donatıları bir alan inşa ediliyor. İnşallah 11 ay süre verilen alanı 7 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Temelini attığımız sanayi sitesinin Altınordu'ya ve Altınordululara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Başkan Yılmaz: "Şehirde huzur olacak"

Temel atma törenine katılan ve bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapılan çalışma ile şehrin içerisinde sıkışan imalathanelerin yeni alana taşınarak şehirde huzur olacağını belirtti. Altınordu Belediyesi tarafından yapılan Karacaömer Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi projesini çok önemsediğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Altınordu Belediyemiz tarafından inşa edilen bu güzel işletmenin öncelikle ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz yeni Büyükşehir olmuş bir iliz ve Altınordu ilçemizde Büyükşehrimizin metropol bir ilçesi. Maalesef şehir içine girdiğimiz zaman sadece imalathaneler değil geçmiş dönemlerde hem yerel yönetim hem de genel yönetimdeki bir takım yanlışlıklar sebebiyle gayri sıhhi müesseselere verilmiş olan ruhsatlar var ve bu durum şu anda çözülemeyecek ve telafisi mümkün olmayan noktalara geldi. Bu açıdan inşa edilecek olan Karacaömer Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi hizmetini çok önemsiyoruz. Bu çalışmayla birlikte öncelikle şehir içerisindeki ve Altınordu şehir merkezimizdeki ruhsatsız, bu işi klasik yöntemlerle yapan işletmeler bu süre içerinde yeni yapılan sanayi sitesine davet edilecek. Gelmeyenlerle ilgili kamunun da gerekli müeyyidesi olacak. Yapılan taşıma işlemlerinden sonra şehirde bir rahatlama en azından ses ve görsellik açısından bir huzur olacak" şeklinde konuştu.



Milletvekili Çanak: "Altınordu değişiyor"

Programa katılarak bir konuşma yapan AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ise konuşmasında Altınordu Belediyesinin yaptığı hizmetlere önemli bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Altınordu'nun hizmet ağının genişlediğini buna rağmen birçok çalışmayı aksatmadan yürüttüğünü söyleyen Çanak, "Altınordu Belediyesi her zaman yapmış olduğu hizmetlere bugün bir yenisini daha ekledi. Gerçekten Ordu'ya ve ilçelerine baktığımızda her ilçenin yenilendiğini gözlemliyoruz. Daha önce 22 mahalleye hizmet veren Ordu Belediyesi bugün 92 mahalleye hizmet götüren Altınordu Belediyesi olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda 800 mahalleye hizmet veren bir Ordu Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıyayız ve bu durum kolay bir şey değil. Özellikle yerel yönetimler insanlarla bire bir ilişki içerisinde olan ve onlara hizmet götürme noktasında siyasetçilerin en iyi ulaştığı hizmet birimlerinden birisi. Altınordu Belediyesi, Altınordu'da bir ihtiyaç olan sanayi sitesini 7 ay sonra hayata geçirmiş olacak. Yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve kesilen kurbanın ardından yapılan dua ile gerçekleştirilen temel atma töreni düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

Karacaömer Mahallesi'nde inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, ALBEL Genel Müdürü Avni Baytar, daire müdürleri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MAK-SLH-Y)



01.08.2017 16:47:42 TSI

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