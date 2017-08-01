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Ordu Büyükşehir Belediyesi, mali yılı denetiminden başarıyla geçti



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2016 mali yılı denetimlerinden başarıyla çıktı. Her yıl yapılan olağan denetim için Ordu Büyükşehir Belediyesine gelen Sayıştay denetçileri çalışmalarını tamamladı.

2016 yılı hesaplarını inceleyen ve üç kişiden oluşan Sayıştay denetçileri, yaptıkları inceleme ve denetim sonucunda tazmin ve benzeri yaptırım içerecek bir hususa rastlamadı. Bu nedenle hiçbir harcama yetkilisine Sayıştay tarafından sorgu evrakı gönderilmedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Enver Yılmaz, "Sayıştay denetçileri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da olduğu gibi her yıl rutin bir şekilde Ordu Büyükşehir Belediyemizde denetim gerçekleştiriyor. Bu denetimler, aynı zamanda yaptığımız işlerin kontrolü anlamında bize rehberlik ediyor. Denetçiler, 2016 yılı mali hesaplarımızı da incelemiş ve yapmış oldukları denetim neticesinde, mali tazmin yaptırımını içerecek bir sorgu konusu olmadığına karar vermişti. Bunun çok rastlanılan bir durum olmadığını öğrendik. Bu da bizim iş ve işlerimizi şeffaf, etkin, ekonomik ve verimli bir yönetim anlayışına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na, diğer mevzuata ve hukuka uygun şekilde sürdürdüğümüzü teyit etmiş oldu. Bu durum tüm ekibimizi ve beni mutlu etti" dedi.

(MAK-SLH-Y)



01.08.2017 16:49:12 TSI

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