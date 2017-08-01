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Nazilli Belediyesinden gençlere müjde

01 Ağustos 2017 Salı, 16:47
Nazilli Belediyesinden gençlere müjde
Nazilli Belediyesinden gençlere müjde

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Gençlerin üç ayrı spor dalını yapabilecekleri modern spor kompleksinin yapım çalışmaları için kolları sıvayan Nazilli Belediyesi, spor alanlarının hemen yanına içinde fitnes aletlerinin ve dinlenme guruplarının yer alacağı yeşillikler ile dolu park için start verdi.
Nazilli Belediyesi gençler için yeni bir spor kompleks alanı yaratıyor. Spor yapmayı seven Nazillili gençlere en güzel müjdeyi veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yapım çalışmalarına başladıkları tesis hakkında ayrıntılı bilgi verirken Nazilli'ye modern bir tesisi kazandırıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Nazilli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe Mahallesi Botanik park Güney Batısında projelendirilerek yapım çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlanan yaklaşık 3 bin 9 yüz metrekare alanda Yeşil alan, sert zemin (taş kaplı alan), kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, seyirciler için tribün kısımları, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları(pergolalar, banklar vb.), şelaleli havuz ve fitnes elemanları yer alacak.
Bu kadar kapsamlı ve modern bir tesisin gençlerin istek ve talepleri göz önünde bulundurularak projelendirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Biz ekip arkadaşlarım ile gelen istekler doğrultusunda bir yol haritası çıkarılıyoruz. Belediye imkânları dâhilinde yatırımları belirleniyor ve projeleri çizilerek uygulamaya konuluyor. Artan nüfusla birlikte paralel çoğalan yeni istek ve ihtiyaçların karşılanması için Nazilli Belediyesi olarak yoğun çalışıyor, zaman mevhumu gözetmiyoruz. Oluşturulan projeler için de uygun alan bulunduktan sonra hemen uygulamaya geçiyoruz. Çalışmalarını başlattığımız Botanik Parkın güney batısında yer alan kompleks içinde Yeşil alan, sert zemin, kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, seyirciler için tribün kısımları, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları, şelaleli havuz ve fitnes elemanları yer alacak. Amacımız kompleksi en kısa süreçte tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmak" diye konuştu.
(MB-Y)

01.08.2017 16:49:58 TSI
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