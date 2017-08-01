YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli Belediyesinden gençlere müjde

Nazilli Belediyesinden gençlere müjde



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Gençlerin üç ayrı spor dalını yapabilecekleri modern spor kompleksinin yapım çalışmaları için kolları sıvayan Nazilli Belediyesi, spor alanlarının hemen yanına içinde fitnes aletlerinin ve dinlenme guruplarının yer alacağı yeşillikler ile dolu park için start verdi.

Nazilli Belediyesi gençler için yeni bir spor kompleks alanı yaratıyor. Spor yapmayı seven Nazillili gençlere en güzel müjdeyi veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yapım çalışmalarına başladıkları tesis hakkında ayrıntılı bilgi verirken Nazilli'ye modern bir tesisi kazandırıyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Nazilli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe Mahallesi Botanik park Güney Batısında projelendirilerek yapım çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlanan yaklaşık 3 bin 9 yüz metrekare alanda Yeşil alan, sert zemin (taş kaplı alan), kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, seyirciler için tribün kısımları, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları(pergolalar, banklar vb.), şelaleli havuz ve fitnes elemanları yer alacak.

Bu kadar kapsamlı ve modern bir tesisin gençlerin istek ve talepleri göz önünde bulundurularak projelendirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Biz ekip arkadaşlarım ile gelen istekler doğrultusunda bir yol haritası çıkarılıyoruz. Belediye imkânları dâhilinde yatırımları belirleniyor ve projeleri çizilerek uygulamaya konuluyor. Artan nüfusla birlikte paralel çoğalan yeni istek ve ihtiyaçların karşılanması için Nazilli Belediyesi olarak yoğun çalışıyor, zaman mevhumu gözetmiyoruz. Oluşturulan projeler için de uygun alan bulunduktan sonra hemen uygulamaya geçiyoruz. Çalışmalarını başlattığımız Botanik Parkın güney batısında yer alan kompleks içinde Yeşil alan, sert zemin, kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, seyirciler için tribün kısımları, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları, şelaleli havuz ve fitnes elemanları yer alacak. Amacımız kompleksi en kısa süreçte tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmak" diye konuştu.

(MB-Y)



01.08.2017 16:49:58 TSI

NNNN

