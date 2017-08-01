YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doğu Karadeniz'de güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı yüzde 23 artı

Doğu Karadeniz'de güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı yüzde 23 artı



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz bölgesinde 2016 yılında, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,0 oranında artarak 8 bin 986'dan 11 bin 59'a yükseldi.

TUİK verilerinden elde edilen bilgeye göre, bu çocuklardan yüzde 64,5'ini erkek, yüzde 35,5'ini ise kız çocukları oluşturdu. Güvenlik birimine gelen/getirilen çocukların geliş nedenleri arasında mağduriyet yüzde 51,0 ile ilk sırayı alırken, bunu yüzde 25,5 ile suça sürüklenme ve yüzde 18,1 ile bilgisine başvurulma izledi.

Doğu Karadeniz bölgesi iller düzeyinde incelendiğinde, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 4 bin 16 ile en fazla Ordu'da iken, bunu 2 bin 588 ile Trabzon, bin 936 ile Giresun, bin 200 ile Rize, 682 ile Artvin ve 637 ile Gümüşhane izledi. Bu çocukların geliş/getiriliş sebeplerinde, bölge genelindeki tüm illerde, mağduriyet, suça sürüklenme ve bilgisine başvurulma ilk üç sırayı aldı.



Suç isnat edilen çocuk sayısı yüzde 9,3 arttı

2016 yılında Doğu Karadeniz'de suç isnat edilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 2 bin 820 oldu. Bu çocukların yüzde 86,8'i erkek, yüzde 13,2'si kız çocuklarından oluşurken, suç isnat edilen çocukların dağılımında, yüzde 50,3 ile yaralama, yüzde 17,7 ile hırsızlık ve yüzde 5,3 ile cinsel suçlar ilk üç sırayı paylaştı. Doğu Karadeniz'de suç isnat edilen çocukların 909'u Ordu'da, 745'i Trabzon'da, 506'sı Giresun'da, 301'i Rize'de, 182'si ise Artvin'de ve 177'si Gümüşhane'de yer aldı.

Yaralama suçu isnat edilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak bin 418'e yükseldi. Bunu sırasıyla yüzde 1,4 azalarak 500'e gerileyen hırsızlık, yüzde 38,9 oranında artarak 150'ye yükselen cinsel suçlar ve yüzde 230 artarak 132'ye yükselen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma izledi.



Uyuşturucu kullanan çocuk sayısında artış

Aynı dönemde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak, satın almak suçu isnat edilen çocuk sayısı yüzde 27,6 oranında artarak 111'e yükselirken, tehdit suçu isnat edilen çocuk sayısı ise aynı dönemde yüzde 13,3 azalarak 104'e geriledi.

(BK-ÖS-Y)



01.08.2017 16:50:10 TSI

NNNN

