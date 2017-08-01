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Şanlıurfa Tenisle anılacak

- Şanlıurfa da 15 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan Tenis Dünyasında, 3'ü açık 1'i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile hizmet verecek



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi yapımı devam eden tenis dünyası tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları incelene Başkan Çiftçi, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu projeleri çok önemsiyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesinde Tenis Dünyası inşaat çalışmasını hızla sürdürüyor.

Teknik ekiple çalışma alanını inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa gençlerinin tenisle tanışması ve Tenis Federasyonun Şanlıurfa'ya turnuva verebilmesi için uygun standartlarda yapılan bir projedir. Sosyal bir projedir. Bu proje tamamlandıktan sonra Şanlıurfalılar açık ve kapalı tenis kortunda sporunu yapılabilecekler. Bu proje ile dinlenme alanı, kütüphane ve kafeterya ile güzel bir kültür olarak Şanlıurfa'da yerini bulacak. Proje şuan yüzde 30 civarında tamamlanmış durumdadır. 5 aylık yapım süresi kaldı. Yüklenici firma zamanında tamamlayacaktır. Şanlıurfa'nın sosyal ve sporsal projelere ihtiyaç var. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç şehridir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu projeleri çok önemsiyoruz. Şanlıurfa'da hayatın artık farklı bir şekilde akması gerektiğini, batıdaki büyükşehirler de olan projelerin aynısının Şanlıurfa'da yer bulacağını buradan belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

15 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan Tenis Dünyasında, 3'ü açık 1'i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile hizmet verecek. Ayrıca fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binalarının yer aldığı tesis, Şanlıurfa'nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak.

(AK-AOA-Y)



01.08.2017 16:51:49 TSI

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