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Ramazanın en güzel kareleri ödüllendirildi

01 Ağustos 2017 Salı, 16:50
Ramazanın en güzel kareleri ödüllendirildi
Ramazanın en güzel kareleri ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Bursa'da Ramazan' konulu 'Instagram Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllerini aldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında gerçekleştirilen törende, yarışmada dereceye giren ve fotoğrafları teşekkürle ödüllendirilen eserlerin sahipleri, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı.
Instagramda '#bursadaramazan' hashtagi ile oluşturulan yarışmada, 11 ayın sultanı Ramazan'a dair Bursa'yı en iyi yansıtan fotoğrafıyla Aygül Öztürk 1. oldu. Enes Afgan'ın 2., Salih Kuş'un ise 3.'lüğü kazandığı yarışmada, teşekkür ödülüne layık görülen eserler de sergilendi. Yarışmanın 1.'sine fotoğraf makinesi, 2.'ye laptop ve 3.'ye de tablet ödülü takdim edilirken, teşekkür ödülü kazanan fotoğraf tutkunlarına da Büyükşehir Belediyesi adına hediyeler ve plaket verildi. Fotoğrafseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye giren ve teşekkür ödülü kazanan toplam 26 fotoğraf, meclis salonu fuaye alanında açılan yarışma sergisinde izlenime sunuldu.
Altepe, Instagramda '#bursadaramazan' hashtagi ile oluşturulan fotoğraf yarışmasına 2 bini aşkın fotoğrafın katıldığını, jürinin titiz değerlendirmelerinin ardından 3 eserin dereceye girdiğini söyledi. Sosyal medyanın artık aktif kullanıldığını anlatan Başkan Recep Altepe, "Ramazanı en güzel şekilde anlatan fotoğrafları çeken sanatsever dostlarımızla bir aradayız. Sosyal medya, artık etkili bir iletişim aracı. Herkesin elinde bir telefon var ve herkes her yerde bunu kullanıyor. Hayat, artık sosyal medyayla bütünleşti. İnsanlar her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyor" dedi.
(MŞ)

01.08.2017 16:52:35 TSI
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