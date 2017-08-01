Iraklı profesörden resim sergisi
(Fotoğraflı)
Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Irak'taki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Prof. Dr. Nazım Hamit Yalova'da bir resim sergisi açtı.
Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nazım Hamit'in Kent Müzesi konferans salonundaki sergisinin açılışını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu birlikte yaptı. Ardından sergiyi gezen davetliler resimleri inceledi. Ressam Prof. Dr. Nazım Hamit'ten bilgiler alan Yalova Belediye Başkanı Salman, profesörün çalışmaları çok beğendiklerini ifade etti. 1-7 Ağustos tarihleri arasında Kent Müzesinde sanat severlere açık tutulacak sergide, 36 yağlıboya ve karakalem tablo yer alıyor.
(SÇ-OSM)
01.08.2017 16:55:14 TSI
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