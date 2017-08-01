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3. Açık Hava Sinema Günleri başlıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 3. Kez gerçekleştireceği Açık Hava Sinema Günleri ile Süleymanpaşalıların yüzünü güldürecek.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin insanları kaynaştırmak, eski günlerdeki gibi insanları evlerinden çıkarıp açık alanlarda birliği sağlamak ve açık havada film izleme keyfini yaşatmak amacıyla gerçekleştirdiği projede bu yıl 3. kez 10 yeni film açık havada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



İlk gecenin konuğu eyvah eyvah

Her cuma ve cumartesi akşamı saat 21.00'de Mutlukent Sahil Çay Bahçesi yanında gerçekleşecek yazlık sinema günlerinin ilk konuğu yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın baş rolleri paylaştığı Eyvah Eyvah filmi olacak.

Kurban Bayramının 1. ve 2. Günü de devam edecek Süleymanpaşa Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Mutlu Kent Sahil Çay Bahçesinde şu tarihlerde gösterimde olacak:

"4 Ağustos Cuma: Eyvah Eyvah, 5 Ağustos Cumartesi: Hokkabaz, 11 Ağustos Cuma: Düğün Dernek, 12 Ağustos Cumartesi: Görümce, 18 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın, 19 Ağustos Cumartesi: Eyvah Eyvah 2 , 25 Ağustos Cuma: Hükümet Kadın 2, 26 Ağustos Cumartesi: Düğün Dernek 2, 1 Eylül Cuma: Eyvah Eyvah 3, 2 Eylül Cumartesi: Olanlar Oldu."

(HLD-MEF-Y)



01.08.2017 16:59:18 TSI

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