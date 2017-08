YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli Büyükşehir Belediyesi halk günü 2. yılında

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, Ağustos 2015'te başlattığı Halk Günü buluşmaları ikinci yılına girdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Ağustos 2015'te hayata geçirilen Halk Günü buluşması ikinci yılana girdi. Başkan Osman Zolan, Ağustos 2015'te başlattığı ve aralıksız her ayın ilk salı günü düzenlemeye devam ettiği Halk Günü buluşmalarında bir kez daha hemşehrileriyle bir araya geldi. Gün boyu vatandaşlarla randevusuz görüşen Başkan Zolan, bugüne kadar aksaksız bir şekilde sürdürdükleri Halk Günü buluşmalarını aynı heyecan ve istekle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.



"Artık Denizli'de bilinen bir sistem var"

Vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm aramaya gayret ettiklerini aktaran Zolan, "Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Bu noktada artık Denizli'de bilinen bir sistem var. Her ayın ilk salı günü vatandaşlarımız randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkanı buluyor. Vatandaşımız 'acaba bugün Başkan ile görüşebilir miyim?' kaygısı taşımadan burada bana ulaşabiliyor" dedi.



Başkan ile randevusuz buluşmanın adresi

Her Halk Günü'nün yoğun bir şekilde geçtiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Sadece Halk Günümüzde değil katıldığımız her etkinlikte, programlarda, mahalle gezilerimizde vatandaşımızın dertlerine derman olmaya gayret gösteriyoruz. Halk Gününde mesaimizin tamamını vatandaşlarımızla randevusuz bir şekilde görüşmek için ayırıyoruz. Ben iyi ki Halk Gününü başlatmışız diyorum."

01.08.2017 16:59:49 TSI

