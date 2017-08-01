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Samanlı adaylığını açıkladı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:59
Samanlı adaylığını açıkladı
Samanlı adaylığını açıkladı
- Battalgazi MHP İlçe Başkanlığında kongre heyecanı yaşanacak

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Battalgazi İlçe Başkanlığı hafta sonu kongreye gidiyor. Genel Merkez tarafından 3 ay önce başkanlığa atanan Mesut Samanlı ise yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
MHP Battalgazi İlçe Binasında basın toplantısı düzenleyen İlçe Başkanı Mesut Samanlı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde kongrelerinin gerçekleşeceğini söyledi.
3 ay önce MHP Genel Merkezi tarafından Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine atandığını hatırlatan Samanlı, Cumartesi yapılacak olan kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi. Samanlı, "Yapılacak olan kongreye tüm vatandaşlarımız ve ülküdaşlarımız davetlidir" diye konuştu.
(SD-AOA-Y)

01.08.2017 17:00:42 TSI
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