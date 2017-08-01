Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
(Fotoğraflı)
Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi 11. Kültürler Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması kapsamında Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kültürler Festivali'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Belediye tarafından dağıtılan uçurtmaları aileleriyle birlikte uçurmaya çalışan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar, uçurtmaları havalandırmaya çalışırken büyük heyecan yaşadı. Uçurtma uçururken büyük bir keyif yaşayan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Birbirinden güzel uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu renkli tablo, herkesin beğenisini topladı.
(MM-OSM)
01.08.2017 17:01:00 TSI
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