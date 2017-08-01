3. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, inşaatın 3.katından düşen işçisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılhisar Köyünde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatın 3.katında bulunan inşaat işçisi Ömer Öztürk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-AOA-Y)
01.08.2017 17:02:13 TSI
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