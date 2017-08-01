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MHP Hekimhan İlçe Başkanlığına Ümit Korkmaz atandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Malatya'nın Hekimhan İlçe Başkanlığına Ümit Korkmaz'ın atandığı açıklandı.

Atama sonrası Malatya MHP İl Binasında, İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, Hekimhan İlçe Başkanı olan Ümit Korkma'a belgesini takdim etti. Burada bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Kalı, görevine yeni atanan Korkmaz'a başarılar dileyerek bundan sonra Hekimhan'da MHP'nin başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğine inandığını söyledi.

Hekimhan İlçe Başkanı Korkmaz ise kendisine tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğini belirterek MHP Genel Merkez ve İl Başkanı Kalı'ya teşekkür etti.

(CÖ-AOA-Y)



01.08.2017 17:02:57 TSI

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