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Malatyagücü briçte Türkiye finallerine kaldı

01 Ağustos 2017 Salı, 17:02
Malatyagücü briçte Türkiye finallerine kaldı
Malatyagücü briçte Türkiye finallerine kaldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Türkiye Briç Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Malatyagücü briç takımı, Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı.
Malatyagücü Briç Şubesi Sorumlusu ve aynı zamanda Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tahtalı yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde altmış dört takım içerisinde ilk otuza kalarak Türkiye finallerine ismini yazdıran Malatyagücü briç takımı oyuncularına teşekkür ederim" dedi.
Gökhan Tahtalı, Türkiye finallerinde Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Ünal Tutar, Aziz Albayrak, İbrahim Kadıoğlu ve Nuri Güllü'de oluşan briç takımının finallerde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Kazanılan başarı Malatya briç kulüplerimizin ortak başarısıdır. Malatya briç camiasının almış olduğu başarının küçümsenmemesi lazım. İl olarak şampiyonlar çıkartmak adına çalışmalarımıza tam hız devam edeceğiz" diye konuştu.
(MT-AOA-Y)

01.08.2017 17:04:00 TSI
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