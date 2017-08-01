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Muhacir çağrı merkezi hizmete giriyor

01 Ağustos 2017 Salı, 17:03
Muhacir çağrı merkezi hizmete giriyor
Muhacir çağrı merkezi hizmete giriyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği Yönetiminde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ile birlikte başta Suriyeli ve Iraklılar olmak üzere, Şanlıurfa'daki yabancılar için kurulan Muhacir Danışma Merkezi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlendi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıda proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü İbrahim Akgün, danışma merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Valiliği Koordinatörlüğünde il merkezi ve ilçelerde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak bir iletişim ve hizmet ağı oluşturulacağını, bu maksatla çağrı merkezinden ilgili kurumlara yapılacak yönlendirmelerin odak kişi ve odak kişi yardımcısı tarafından alınacağını ve cevaplanarak çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Kurum kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının danışma merkezine atadığı isimlerin her bakımdan danışma merkezinde verilecek hizmetlerin gerektirdiği yetkinlikte olması için dikkat ettiklerini ifade eden Akgün, özel bir çağrı merkezi şirketinin vereceği hizmetlerde 10 kişinin çağrı merkezinde çalışacağını, çağrı merkezine iletilen sorunların ilgili kurum ve odak kişiye yönlendirilerek hızlı sonuç alınmasına çalışılacağını ifade etti.
Başta Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri ile kamu kuruluşları, STK'lar ve belediyelerden belirlenen odak kişilerin katıldığı toplantı, sistemin işleyiş şekli ve bildirilen sorunları çözmede izlenecek yöntemler hakkında bilgilerin verilmesi ile devam etti.
Toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri ve kurumların belirlediği odak kişiler katıldı.
(AK-AOA-Y)

01.08.2017 17:05:36 TSI
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