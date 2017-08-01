Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Baki:
- "Balkan değil, Avrupa şampiyonu çıkmalı"
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Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Baki, Gemlikli judoculardan Avrupa şampiyonluğu beklediğini de ifade etti.
Gemlik Belediyespor'u balkan üçüncülüğünden dolayı tebrik eden Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Baki, bu başarının artarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Baki, "Gemlik'te önemli başarılara imza atan Gemlik Belediyespor, yine yüzümüzü güldürdü. Kızımız Gülcan Özdemir, balkan şampiyonasında üçüncü olarak Gemlik'in adını bir kez daha duyurdu. Başarılı kardeşimizi tekrar kutluyorum. Ama sonraki defa Avrupa Şampiyonluğu bekliyorum" dedi.
(HT)
01.08.2017 17:06:27 TSI
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