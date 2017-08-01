ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 17:05
İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı
İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Ağustos dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.
Başkan Doğan yönetiminde toplanan mecliste 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Gölkay'daki yaklaşık 60 bin metrekarelik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı detaylı görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi.
İzmit Belediyesinin TİKA işbirliğiyle Makedonya'da yaptırdığı park ve okul açılışı için aralarında meclis üyelerinin de yer aldığı bir heyetin bu ülkeye gitmesi kabul edildi. Üsküp Çayır Belediyesi'nde park, Jupa Belediyesi Pralenik Köyündeki okul binası açılışları 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başkan Doğan meclis üyelerine verdiği bilgide, "Çayır Belediyesi, Türkçe'yi resmi dil yapan bir belediye, Pralenik'te de halk, Türkçe konuşmaktadır. Bu tür projeler aramızdaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendiriyor" dedi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi ile gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Türkiye'ye örnek olacak Üniversiteli Pazarını bitirdik ve yakında hizmete açacağız. Üniversiteli Pazarında öğrenciler ürünlerini satma imkanı bulacak. Bina içinde üniversitenin storu ile birlikte Belediyemizin gençlerle iletişimini sağlayacak bir birim bulunacak. Kocaeli Üniversitemiz ile ortak faaliyet göstereceğiz" şeklinde konuştu.
İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesi'nin kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı detaylı görüşülmek üzere komisyona gönderildi. Mecliste, mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan 23 adet taşınmazın satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
CHP'li üyelerin şerh koyduğu maddeyle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 60 trilyonluk bütçeyi 4 kat arttırdık. Malını, parasını nasıl kullandığını göstermesi bakımından bütçemizdeki artış önemlidir. Bu konuda Türkiye'ye örnek oluyoruz. Belediyeler yer de alır, yer de satar. Gölkay'ın eski halini hatırlarsınız. Yaptığımız çalışma ile değil Türkiye'nin Avrupa'nın bile tanıdığı bir alan oluştu. Biz, aldığımız yere değer katıyoruz. Tarih Koridorunda onlarca eser restore edildi. Gültepe'deki araziyi 800 bin liraya TOKİ'den aldık ve 30 milyon lira belediyemize değer kattık. Bir çok belediyenin yapamadığını yapıyoruz. SSK'ya tahakkukumuzu tıkır tıkır ödüyoruz. Malını en iyi değerlendiren belediyeyiz. Biz, işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. 2009 yılından bugüne kadar belediyenin mal değer varlığını 5 kat arttırmış bir belediyeyiz. Kassel Çocuk Köyü'nün olduğu alanı belediyemizin malı yapıp 29 milyon liraya hazineye borcumuz karşılığı sattık. Biz, işini en iyi şekilde yapan bir ekibiz. Bütçe gerçekleşme oranımız bile yüzde yüzün üzerindedir. Asla sat kurtul olmaz, alır da satarız. Her işimizi milletin, şehrin menfaatine göre yaparız" ifadelerini kullandı.
Bir sonraki meclisin 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 de toplanması kararlaştırıldı.
(GY-Y)

01.08.2017 17:07:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor
YEREL

DARICA HAVUZLARINDA TADİLATLAR TAMAMLANIYOR
Barış Sosyal Tesisi'nin temeli dualarla atıldı
YEREL

BARIŞ SOSYAL TESİSİ'NİN TEMELİ DUALARLA ATILDI
Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ YILMAZ DOWN KAFE'Yİ ZİYARET ETTİ
Karabüklüler Darıca'da buluştu
YEREL

KARABÜKLÜLER DARICA'DA BULUŞTU
Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI DÜZENLİYOR
Hakan Altun, Kocaeli Fuarı'nda
YEREL

HAKAN ALTUN, KOCAELİ FUARI'NDA
Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül
YEREL

MARKA BELEDİYELER DERGİSİ'NDEN BAŞİSKELE'YE ÖDÜL
Uygulama bahçesi ilk ürünlerini verdi
YEREL

UYGULAMA BAHÇESİ İLK ÜRÜNLERİNİ VERDİ
İhsaniye Baraj inşası sürüyor
YEREL

İHSANİYE BARAJ İNŞASI SÜRÜYOR
Körfez'de 17 mahallede aynı anda çalışma var
YEREL

KÖRFEZ'DE 17 MAHALLEDE AYNI ANDA ÇALIŞMA VAR
Çılgın Sedat Down Kafeyi ziyaret etti
YEREL

ÇILGIN SEDAT DOWN KAFEYİ ZİYARET ETTİ
Besicilere ön kayıt uyarısı
YEREL

BESİCİLERE ÖN KAYIT UYARISI
İzmit'te asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Darıca'da testi kırıldı Yozgatlıların eğlencesi başladı
YEREL

DARICA'DA TESTİ KIRILDI YOZGATLILARIN EĞLENCESİ BAŞLADI
Çayırova yeni spor salonuna kavuşuyor
YEREL

ÇAYIROVA YENİ SPOR SALONUNA KAVUŞUYOR
İzmit'te kurbanlıklar 16 Ağustos'ta pazara inecek
YEREL

İZMİT'TE KURBANLIKLAR 16 AĞUSTOS'TA PAZARA İNECEK
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Tarih, demokrasi nöbetlerini yazacak&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "TARİH, DEMOKRASİ NÖBETLERİNİ YAZACAK"
Başkan Karaosmanoğlu, Orhan Mahallesi heyetini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, ORHAN MAHALLESİ HEYETİNİ AĞIRLADI
İzmit Belediyesi'nde kiralama ve satış ihaleleri yapıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDE KİRALAMA VE SATIŞ İHALELERİ YAPILDI
Kocaeli'deki tüneller özel ekiple temizleniyor
YEREL

KOCAELİ'DEKİ TÜNELLER ÖZEL EKİPLE TEMİZLENİYOR
Körfezliler sağlık için yürüdü
YEREL

KÖRFEZLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Kağıtsporlu haltercilerden Rize'de iki derece
YEREL

KAĞITSPORLU HALTERCİLERDEN RİZE'DE İKİ DERECE
Bisiklet turlarına ilgi gün geçtikçe artıyor
YEREL

BİSİKLET TURLARINA İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR
Sevindikli Göleti hafta sonlarının uğrak noktası oldu
YEREL

SEVİNDİKLİ GÖLETİ HAFTA SONLARININ UĞRAK NOKTASI OLDU