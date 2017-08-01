YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı

İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Ağustos dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

Başkan Doğan yönetiminde toplanan mecliste 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Gölkay'daki yaklaşık 60 bin metrekarelik su kayağı tesislerinin işletmesinin 6 yıl süre ile kiraya verilmesiyle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı detaylı görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi.

İzmit Belediyesinin TİKA işbirliğiyle Makedonya'da yaptırdığı park ve okul açılışı için aralarında meclis üyelerinin de yer aldığı bir heyetin bu ülkeye gitmesi kabul edildi. Üsküp Çayır Belediyesi'nde park, Jupa Belediyesi Pralenik Köyündeki okul binası açılışları 22-24 Eylül tarihlerinde yapılacak. Başkan Doğan meclis üyelerine verdiği bilgide, "Çayır Belediyesi, Türkçe'yi resmi dil yapan bir belediye, Pralenik'te de halk, Türkçe konuşmaktadır. Bu tür projeler aramızdaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendiriyor" dedi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi ile gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ortak hizmet projesi hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Türkiye'ye örnek olacak Üniversiteli Pazarını bitirdik ve yakında hizmete açacağız. Üniversiteli Pazarında öğrenciler ürünlerini satma imkanı bulacak. Bina içinde üniversitenin storu ile birlikte Belediyemizin gençlerle iletişimini sağlayacak bir birim bulunacak. Kocaeli Üniversitemiz ile ortak faaliyet göstereceğiz" şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi ile İzmir Selçuk Belediyesi'nin kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı detaylı görüşülmek üzere komisyona gönderildi. Mecliste, mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan 23 adet taşınmazın satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li üyelerin şerh koyduğu maddeyle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 60 trilyonluk bütçeyi 4 kat arttırdık. Malını, parasını nasıl kullandığını göstermesi bakımından bütçemizdeki artış önemlidir. Bu konuda Türkiye'ye örnek oluyoruz. Belediyeler yer de alır, yer de satar. Gölkay'ın eski halini hatırlarsınız. Yaptığımız çalışma ile değil Türkiye'nin Avrupa'nın bile tanıdığı bir alan oluştu. Biz, aldığımız yere değer katıyoruz. Tarih Koridorunda onlarca eser restore edildi. Gültepe'deki araziyi 800 bin liraya TOKİ'den aldık ve 30 milyon lira belediyemize değer kattık. Bir çok belediyenin yapamadığını yapıyoruz. SSK'ya tahakkukumuzu tıkır tıkır ödüyoruz. Malını en iyi değerlendiren belediyeyiz. Biz, işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. 2009 yılından bugüne kadar belediyenin mal değer varlığını 5 kat arttırmış bir belediyeyiz. Kassel Çocuk Köyü'nün olduğu alanı belediyemizin malı yapıp 29 milyon liraya hazineye borcumuz karşılığı sattık. Biz, işini en iyi şekilde yapan bir ekibiz. Bütçe gerçekleşme oranımız bile yüzde yüzün üzerindedir. Asla sat kurtul olmaz, alır da satarız. Her işimizi milletin, şehrin menfaatine göre yaparız" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki meclisin 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 de toplanması kararlaştırıldı.

(GY-Y)



01.08.2017 17:07:10 TSI

NNNN

