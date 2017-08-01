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51 kişilik uluslararası öğrenci kontenjanına 6 bin 700 başvuru

- Amasya Üniversitesinin açtığı 51 kişilik uluslararası öğrenci kontenjanına 6 bin 700 yabancı uyruklu öğrenci başvuruda bulundu

- Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay:

- "Uluslararası öğrencilerimizin varlığının eğitim hizmeti olduğu kadar bir kültür hizmeti olduğunu da biliyoruz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesinin açtığı 51 kişilik uluslararası öğrenci kontenjanına 6 bin 700 yabancı uyruklu öğrencinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

Aralarında Amerika, Avustralya, Almanya, İngiltere, Tayland, Fransa, Endonezya, Çin, Rusya gibi ülkelerin yanı sıra Gine Bissau, Surinam, Sierra Leone gibi 84 farklı ülkeden başvuru yapıldı. En fazla başvuruyu Suriyeli öğrenciler yaparken bu ülkeyi, Irak, Azerbaycan, Almanya, Sırbistan, Çin, Bangladeş ve Fransa gibi ülkeler izledi.

Üniversitenin 2012-2013 akademik yılında bu yana yabancı uyruklu öğrenci aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, "Amasya'da yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek, öğrencilerimizin üniversitemize kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Orbay, "Uluslararası öğrencilerimizin varlığının eğitim hizmeti olduğu kadar bir kültür hizmeti olduğunu da biliyoruz. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz ülkelerinden yeni arkadaşlarını da üniversitemize getiriyorlar. Bu belirli bir memnuniyetin göstergesidir. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi ülkelerinden taşıdıkları kültürel, eğitimsel deneyimleri bizim öğrencilerimize de aktarıyorlar. Bizi tercih eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, kayıt yaptıracak öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



01.08.2017 17:07:27 TSI

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