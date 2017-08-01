Bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi gerçekleştirildi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde bitki koruma ürünleri uygulama belgesi almak isteyen ticari ve profesyonel üretim yapan kişilere eğitimler verildi.
Gerçekleşen eğitime 29 kişi katılırken eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere bitki koruma ürünleri uygulama belgesi verilecek.
(CK-AOA-Y)
01.08.2017 17:07:29 TSI
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