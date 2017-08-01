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TESKİ personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi

01 Ağustos 2017 Salı, 17:08
TESKİ personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi
TESKİ personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.
TESKİ'nin bazı personeli iş tanımları gereği zaman zaman yüksekte çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu gibi çalışma durumlarında alınacak önlemler, meydana gelebilecek kazaları engellemek ya da olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla TESKİ personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi.
Eğitim kapsamında, temel iş sağlığı ve güvenliği işaretleri, yüksekten düşmenin dinamiği, yüksekte çalışma için ön hazırlık, sağlık koşulları, düşmeden korunma tedbirleri, düşme durdurma sistemi ekipmanları ve bakımı, düşmelerde kurtarma ve çalışma alanlarında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
Anlatılan konular TESKİ'ye ait olan Süleymanpaşa-Ortaca Mahallesi İçme Suyu Deposunda uygulamalı olarak tatbik edildi. Gerekli ekipmanlar sağlanarak, verilen bilgiler doğrultusunda TESKİ personeli yüksekte güvenli çalışma uygulaması yaptı. Toplamda 60 personel eğitim görerek uygulama yaptı.
(HLD-MEF-Y)

01.08.2017 17:10:38 TSI
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