ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Prof. Dr. Kınacı: "Van Gölü bataklık haline gelebilir"

01 Ağustos 2017 Salı, 17:09
Prof. Dr. Kınacı: "Van Gölü bataklık haline gelebilir"
Prof. Dr. Kınacı: "Van Gölü bataklık haline gelebilir"
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı:
- "Van Gölü'nde gerekli azot ve fosfor giderimi yapılmazsa bir süre sonra bataklık haline gelebilir"
- "İçme suyu şebekelerindeki kayıp-kaçak, Türkiye'de yüzde 55 civarındadır"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Van Gölü'nde gerekli azot ve fosfor giderimi yapılmazsa bir süre sonra bataklık haline gelebilir. Bu gelecekte hızlı bir şekilde yosunlaşmaya yol açacaktır. Yosunlaşma sonucunda da bataklık oluşması kaçınılmaz olur" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından DoubleTree By Hilton'da düzenlenen 'Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı' konulu 3. ilerleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, çarpıcı tespitlerde bulundu. Kınacı, Van Gölü havzasında 4-5 derece sıcaklık artışı beklediklerini, bunun da ileri ki zamanlarda ekolojik değişikliklere yol açabileceğini ifade etti. Van Gölü'nün kirlenme alanları açısından hassas bölgelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Dolayısıyla Van Gölü'nde özel bir takım çalışmalar yapılması ve önlemler alınması gerekir. Özellikle Van Gölü'ne atık suyunu veren fabrikalar, yerleşim merkezlerinin ileri arıtma yaparak, azot ve fosforu gidermeleri gerekiyor. Şu anda gerek Van'da gerekse de Van Gölü'ne suyunu veren tüm illerde fosfor ve azot giderilmiyor. Van Gölü'nde gerekli azot ve fosfor giderimi yapılmazsa bir süre sonra bataklık haline gelebilir. Bu gelecekte hızlı bir şekilde yosunlaşmaya yol açacaktır. Yosunlaşma sonucunda da bataklık oluşması kaçınılmaz olur. Bu hassasiyet göz önüne alınarak çalışma yapılması gerekiyor" dedi.
Türkiye'de suyun ekosistem esaslı yönetime fiilen geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kınacı, "Çevresel kalite standartlarına geçtik. Buradaki hedefimiz sadece insan değil, hassas sucu türlerinde hayatlarını sürdürebilmeleri için verilebilecek maksimum kirlilik miktarı ortaya konulacak. Sularda hassas türler olarak fitobentozlara ve fitoplanktonlara, balık türlerine kadar değişik sucu biyolojik unsurlar değerlendiriliyor. Bunlar ortaya konulduktan sonra da çevresel kalite standartları dediğimiz ekosistem esaslı standartlar ortaya konulacak. Ayrıca Van Gölü'ne sanayi ve yerleşim merkezi ne kadar kirlilik miktarı veriliyor, bu ortaya konulacak" ifadelerini kullandı.

"Van, en çok kayıp kaçağın olduğu illerden biri"
Su kayıp-kaçağında Van'ın yüzde 70'in üstünde olabileceğinin altını çizen Kınacı, yaptıkları önemli çalışmalardan bir tanesinin de suyun verimli kullanılmasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "İçme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak kontrollerinde maalesef Türkiye'de en çok kayıp-kaçağın olduğu yerlerden biriyiz. Şu anda değerler henüz elimize geçmedi, ama daha önceki yıllara ait değerler var. Son yıllarda istediğimiz bilgileri Van Büyükşehir Belediyesi vermedi. Şu anda Van'da su kaybının yüzde 70'in altında olduğunu düşünmüyorum. İçme suyu şebekelerindeki kayıp, şu an Türkiye'de ortalama yüzde 55 civarındadır. 2019 yılına kadar su kayıp-kaçağı yüzde 30'a düşmediği takdirde yapılan bir takım desteklerle kayıp-kaçağın kesilmesi gündeme gelebilir. Onun için belediyelerimizin bu işi ciddiyetle yapmaları gerekiyor."

"Bölgede 4-5 derecelik bir sıcaklık artışı öngörülüyor"
İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili projeyi tamamladıklarını anlatan Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Her bir havzada su potansiyelinin neler olduğu ve bu suyun ilkim değişikliği dikkate alınarak belirlenmesi ve 2100 yılına kadar Türkiye'deki su kaynaklarının nasıl etkileneceği ortaya konuldu. Ancak şunu söyleyebilirim, 2100 yılına kadar bu bölgede 4-5 derecelik bir sıcaklık artışı öngörülüyor. Bu ileri ki zamanlarda ekolojik değişikliklere yol açacaktır. Buna nasıl uyum sağlayacağımızla ilgili de faaliyetler yürütülüyor. Havzalar ölçeğinde bunlar zamanla daha da detaylandırılacak. Şu anda en kurak havzalarımız olan Konya kapalı havzası ve Akarçay havzalarında bu çalışmalar yapıldı. Van Gölü havzası ise bizim planlarımız içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

"Ortadoğu'nun su savaşlara sahne olacağı aşikâr"
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ise, suyun çok stratejik bir faktör olduğunu belirterek, "İlerleyen yıllarda su savaşlarının olacağından bahsediliyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte kürenin biraz daha güneyindeki ülkeler bağlamında, bilhassa Ortadoğu çok daha büyük savaşlara sahne olacağı aşikâr" dedi.
Van Gölü Havzası Kuraklık Yönetim Planı ile muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olumsuz etkilerin ele alındığı toplantının ilk etabı toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
(MD-MSA-BA-Y)

01.08.2017 17:10:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yazlıklarda fosseptik denetimi
YEREL

YAZLIKLARDA FOSSEPTİK DENETİMİ
Çaldıran'da tarım ve hayvancılık alanında verimliliği arttırma çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA ÇALIŞMASI
Başkan Berge, kantincilerin sorunlarına el attı
YEREL

BAŞKAN BERGE, KANTİNCİLERİN SORUNLARINA EL ATTI
Van'ın ithalat ve ihracat rakamları açıklandı
YEREL

VAN'IN İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kır düğününde Hilton ayrıcalığı
YEREL

KIR DÜĞÜNÜNDE HİLTON AYRICALIĞI
Van'da 'Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Uygulama Rehberi' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ VE UYGULAMA REHBERİ' TOPLANTISI
Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor
YEREL

EDREMİT'TE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Başkale Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI
Başkan Vekili Öztürk'ten mahalle ziyareti
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'TEN MAHALLE ZİYARETİ
Çaldıran'da aylık istişare toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA AYLIK İSTİŞARE TOPLANTISI
Özalp ilçesinin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

ÖZALP İLÇESİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Vanlı atletten birincilik madalyası
YEREL

VANLI ATLETTEN BİRİNCİLİK MADALYASI
Kahraman'dan Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN KAYMAKAM DOĞRAMACI'YA ZİYARET
Trabzon Platformu'ndan öğrencilere Kur'an-ı Kerim
YEREL

TRABZON PLATFORMU'NDAN ÖĞRENCİLERE KUR'AN-I KERİM
Van'da 'Kalite Değerlendirme Komisyonu Raporları' incelendi
YEREL

VAN'DA 'KALİTE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU RAPORLARI' İNCELENDİ
Van'da 112 Komuta Kontrol Merkezindeki haberleşme sistemi yenileniyor
YEREL

VAN'DA 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİNDEKİ HABERLEŞME SİSTEMİ YENİLENİYOR
Çaldıran'da sel
YEREL

ÇALDIRAN'DA SEL
Vali Zorluoğlu cep telefonu numarasını muhtarlarla paylaştı
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU CEP TELEFONU NUMARASINI MUHTARLARLA PAYLAŞTI
Kaymakam Dundar, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM DUNDAR, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
İpekyolu Belediyesi, 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriyor
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ, 32 BRANŞTA BİN 100 KURSİYERE EĞİTİM VERİYOR
Van Ekonomi Konseyinden aylık olağan toplantı
YEREL

VAN EKONOMİ KONSEYİNDEN AYLIK OLAĞAN TOPLANTI
Van'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL

VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI
Edremit Belediyesinden evleneceklere 'Düğün Bohçası' desteği
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN EVLENECEKLERE 'DÜĞÜN BOHÇASI' DESTEĞİ
Van'da martı ölümleri
YEREL

VAN'DA MARTI ÖLÜMLERİ