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Balkanlardan ecdat toprakları Bilecik'e ''Tarih ve Kültür'' gezisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki değerler eğitimi çerçevesinde faaliyetlere katılan öğrenciler, Bilecik ve ilçelerine yaptıkları gezi kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti.

Yunanistan'ın Trakya kesimindeki Osmanlı kasabası olan Gümülcine ve İskeçe kentlerinde yaşayan Türk öğrencilerinden oluşan heyet, ecdat yadigarı toprakları gezmek üzere diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'e geldiler. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kafile üyelerine teşekkür etti. Yağcı, "Bizler Bilecik'i; 'Taşı Mermer, Toprağı Seramik, Yaprağı İpek, Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Beşiği, Şeyh Edebali Diyarı, Ertuğrul Sancağı' olarak tarif ediyoruz. Bilecik, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olduğu gibi Kurtuluş Mücadelesinde önemli zaferlerin elde edildiği toprakların adı. Bilecik sanayisi ve ekonomisi yanı sıra doğal güzellikleri ve var olduğu kaynaklar itibariyle ülkemize aldığından çok veren ve üreten bir şehir. Bizler de 13 yıldır bu güzide topraklara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de gittiğiniz her yere ve ailenize selam ve muhabbetlerimizi bildirmenizi rica ediyorum" dedi.

Edirne Darül Hadis Cami İmam Hatibi ve Kafile Başkanı Mahmut Eroğlu ise; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki değerler eğitimi çerçevesinde faaliyetlere katılan öğrencilere yönelik Bursa, Bilecik, Söğüt, Ankara ve İstanbul'u kapsayan bir gezi düzenlediğini belirterek; "Ata toprağı Bilecik'te olduğumuz için büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu ziyaretlerimiz ile gençlerimiz ve çocuklarımıza tarih bilincinin yanı sıra manevi değerleri anlatmak gibi önemli amaçları gözetiyoruz. Bursa ve Bilecik'i gezdik ve hayran kaldık. Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve ekibine de misafirperverlikleri dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Darül Hadis Cami İmam Hatibi ve Kafile Başkanı Mahmut Eroğlu ve beraberindeki öğretmenlere, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablolar hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DA-Y)



01.08.2017 17:14:28 TSI

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