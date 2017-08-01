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Temmuz ayı ihracat rakamlarında sevindiren artı

01 Ağustos 2017 Salı, 17:12
Temmuz ayı ihracat rakamlarında sevindiren artı
Temmuz ayı ihracat rakamlarında sevindiren artı
- Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Konukoğlu:
- "Üretim çarkını döndüren ve bu artışı sağlayan sanayicilerimizi yürekten kutluyorum"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu yılın ilk 7 aylık ihracatının yüzde 4,4 oranında artışla 3 milyar 662 milyon 492 bin dolara ulaştığını belirterek, "Geçen yılın aynı döneminde Gaziantep'ten 3 milyar 507 milyon 417 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti" dedi.
Gaziantep'ten Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artışla 481 milyon 563 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 370 milyon 73 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. İhracat artışını değerlendiren GSO Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 10 il arasında 2017 Temmuz ayında altıncı, yılın ilk 7 ayında ise beşinci sırada yer aldığını ifade ederek, "İhracattaki başarımıza ve büyümede katkısı olan bütün sanayicilerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Konukoğlu, TİM'in açıkladığı İhracatta İlk 1000 Listesinde Gaziantep'ten önceki yıl 62 firma yer alırken geçen yıl bu sayının 73'e çıktığına dikkati çekerek, "İstanbul Sanayi Odası'nca gerçekleştirilen Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları araştırmasında da İlk 1000'de önceki yıl 54 olan firma sayısı 58'e yükseldi. İşte Gaziantep'in başarısının sırrı budur" diye konuştu.
Türkiye'de 2016 yılında yaşanılan hain darbe teşebbüsüne rağmen üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasının ülke ekonomisinin gücünü, ekonomi yönetiminin başarısını ortaya koyduğuna vurgu yapan Konukoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye rekabetten hiçbir zaman korkmadan yoluna devam ediyor. Ar-Ge, marka ve inovasyon projeleri ile sanayicilerimizin girişimciliği sayesinde bu başarılara imza atıyoruz. Bunda hükümetimizin ekonomi alanında attığı adımların çok büyük katkısı vardır. Bu katkılar arttıkça sanayiciler olarak bizler daha fazla üretim ve ihracat yapacağız. Yeter ki el ele, omuz omuza vererek çalışmaya ve üretmeye devam edelim."
(SD-Y)

01.08.2017 17:14:44 TSI
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