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Jandarmadan asayiş uygulaması

01 Ağustos 2017 Salı, 17:13
Jandarmadan asayiş uygulaması

MALATYA (İHA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 270 paket gümrük kaçağı sigara ile 30 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 19 adet tabanca fişeğinin de ele geçirildi.
Toplam 7 bin 412 kişinin sorgulandığı denetimlerde, aranan 11 şahsın yakalandığı belirtildi.
Asayiş uygulamasının yanı sıra gerçekleştirilen trafik uygulamasında da 3 bin 201 aracın kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 133 araç sürücüsüne ceza kesilirken 54 aracın ise trafikten men edildi.
Öte yandan motosikletlere yönelik gerçekleştirilen Asayiş uygulamasında da 514 kişinin sorgulamasının yapıldığı açıklandı. 108 motosikletin kontrol edildiği uygulamada trafik kurallarına uymayan 25 motosiklet sürücüsüne cezai işlem yapılırken 4 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.
(CÖ-AOA-Y)

01.08.2017 17:15:04 TSI
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