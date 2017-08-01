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Kayapınar deresinde menfez imalatı tamamlandı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'ndeki menfez imalatını tamamlayarak su akışını sağlıklı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere ve sulama kanallarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek için temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde yer alan derenin iki noktasında toplamda 25 metrelik kutu menfez imalatını tamamladı. MASKİ ekiplerince daha önce 350 metrelik temizlik çalışmasının yapıldığı derede ıslah çalışmasının da yapılmasıyla dere üzerinden yaya ve araç geçişleri güvenli hale getirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü, tarafından Yunusemre'nin Kayapınar Mahallesi'ndeki derede temizlik ve ıslah çalışmasının tamamlanmasından dolayı memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Ferzende Eren, "Bütünşehir Yasası ile mahallemiz köyden dönüşen bir mahalle. Mahallemize birçok yatırım yapıldı. Önceki yıllarda yağmur suları mahallemizin içine yayılmaktaydı. Daha sonra yağmur suyu hatlarımız ve menfezlerimiz yapıldı. Mahallemizin sorunları yüzde 80-90 bitmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından herkes memnun. Herkes takdir ediyor. Mahallemizde taş üstüne taş koydukları için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Mahallemizde yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a, Daire Başkanı Ulvi Kaynak'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

(AY-Y)



01.08.2017 17:16:32 TSI

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