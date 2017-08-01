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TBMM Dilekçe Komisyonu Malatya da

01 Ağustos 2017 Salı, 17:14
TBMM Dilekçe Komisyonu Malatya da
TBMM Dilekçe Komisyonu Malatya da
- Başkan Mihrimah Belma Satır:
- "Malatya'nın sosyal belediyecilik alanında çok ciddi çalışmaları var"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret eden TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Malatya'nın sanayi ve tarım alanlarında üreten bir şehir olduğunu kaydederek, "Malatya'nın sosyal belediyecilik alanında çok ciddi çalışmaları var. Malatya Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerimize yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, beraberinde Komisyon Üyeleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, "TBMM Dilekçe Komisyonu olarak, komisyonumuza gelen dilekçeleri değerlendirerek gıda bankacılığı, yardım bankacılığı, israfın önlenmesi ile ilgili araştırma yapmak üzere bir alt komisyon kurduk. İlgili kamu kurumlarından bilgiler alarak yerinde incelemeler yaptık. Türkiye'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasındaki dengeyi ve köprüyü kuracak bir organizasyon şemasını en ideal şekli ile kamu kurumlarına önermeyi düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın çok iyi çalışmaları var. Toplum olarak dinamik bir toplumuz. Gelişen ve büyüyen ekonomimiz var. Gelişmelere göre ihtiyaç sahiplerini belirleyip onları hayırseverlerle bir araya getirmek amacıyla, bir takım doğru modelleri istişare etmek üzere yerinde incelemeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Malatya'nın sanayi ve tarım alanlarında üreten bir şehir olduğunu kaydeden Satır, "Malatya'nın sosyal belediyecilik alanında çok ciddi çalışmaları var. Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin yapmış oldukları sosyal yardımlarla ilgili sunumları izledik. Malatya Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerimize yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
TBBM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve üyelerini Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "TBMM Dilekçe Komisyonu, gerçekten çok önemli bir çalışma yürütmekte. Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve yardımlar var. Yapılan bu yardımların daha bilinçli bir sistem üzerinden yapılabilmesi çok önemli. Bu çalışmaların Türkiye'deki ve dünyadaki örnekleri incelenerek ortaya daha güzel ve sistemli şablon konulabilirse, hem bizler için hem de belediyelerimiz için gerçekten son derece istifade edebileceğimiz bir çalışma ortaya çıkabilir. Biz, her zaman çalışmalarımızda daha başarılı olmanın gayreti içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yardımlarımız artarak devam edecektir" diye konuştu.
(BT-AOA-Y)

01.08.2017 17:16:41 TSI
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