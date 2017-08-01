Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel göreve başladı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesiyle 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına atanarak göreve başlayan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel,
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.
Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, terfi ederek tümgenerallik rütbesine yükselmesinin ardından Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirilmişti. Tuğgeneral Halis Zafer Koç'un yerine Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesiyle Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel atandı. Göreve başlayan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel ilk ziyaretini Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a yaptı. Vali Büyükakın, Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesiyle atanan Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel'i kabulünde, yeni görevinde başarılar diledi.
Öte yandan Tuğgeneral Yücel de jandarma teşkilatı olarak Bilecik'e hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi.
(CKT-AS-Y)
01.08.2017 17:25:32 TSI
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