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Geçici Kur'an-ı Kerim öğreticileri şartlarının düzeltilmesini istedi

01 Ağustos 2017 Salı, 17:27
Geçici Kur'an-ı Kerim öğreticileri şartlarının düzeltilmesini istedi
Geçici Kur'an-ı Kerim öğreticileri şartlarının düzeltilmesini istedi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Geçici Kur'an-ı Kerim öğreticileri, 12 saat çalışıp, 400 TL maaş aldıklarını belirterek, şartlarının düzeltilmesini istedi.
Geçici Kur'an-ı Kerim öğreticileri, Sur İşadamları ve Toptancılar Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kur'an-ı Kerim öğreticisi Berfin Başak, günde 12 saat çalışıp, ayda 400 TL maaş aldıklarını belirtti. Sosyal halklardan da mahrum kaldıklarını anlatan Başak, "Sigortalarımız tam olarak yatmıyor. Ek ders ücretlerinin altında ücretlendiriliyoruz. Yani bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz. Sendikaların sesimiz olmasını istiyoruz. Devletimizden de bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.
SİDER Başkanı Şükran Yılmaz ise, Kur'an-ı Kerim öğreticilerinin, SİDER'den yardım istemelerinden mutluluk ve gurur duyduğunu anlatarak, "Bizler zaten Kur'an'dan, İslam'dan, sünnetten uzaklaştığımız zaman Allah muhafaza çocuklarımız daha fazla terörün kucağına itilip daha fazla FETÖ'nün oyuncakları olur hale gelirler. Bugün Güneydoğu'nun en büyük sıkıntısı terör. Gençler, PKK'nın kucağına itiliyor, işsizliğe itiliyor. Biz, SİDER olarak sadece istihdama dayalı bir dernek değil, aynı zamanda sosyal anlamda da her türlü çalışmaları destekleyen bir derneğiz. Bu konuda da şunu söylemek istiyorum, çocuklarımız, gençlerimiz Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıkça maalesef ki PKK denen o illetin kucağına düşüyor. Çünkü hakikati bilmiyorlar. Allah'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan, Peygamber efendimizin yolundan uzaklaştıkları için onlara küfür kardeş gibi geliyor. Bizler de elimizden geldikçe SİDER olarak kardeşlerimizin yanında yer alacağız ve elimizin uzandığı yerlere devlet büyüklerimize bu sıkıntıları her zaman ileteceğiz" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

01.08.2017 17:29:39 TSI
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