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Vakfıkebir Belediyesinden sporculara malzeme yardımı



(Fotoğraflı)



Mehmet Bülent Alp

TRABZON (İHA) - Vakfıkebir Belediyesi tarafından yaz spor okulları kurslarına katılan sporculara malzeme dağıtımı yapıldı.

Vakfıkebir Belediyesi tarafından, İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizesinde açılan yaz kurslarına katılan sporculara törenle malzeme yardımı yapıldı. Vakfıkebir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende malzeme dağıtımı sırasında minik sporcuların gösterileri göz kamaştırdı.

Törende Belediye Başkanı Muhammet Balta'ya verdikleri destekler için teşekkür eden İlçe Spor Müdürü Yunus Ali Civil, "30 branşta açılan kurslarımıza Vakfıkebir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu katkılar çok büyüktür. Hem malzeme hem de araç desteği sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize büyük imkânlar sağladılar her konuda destek oldular " dedi.

Belediye Başkanı Muhammet Balta da çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalmamaları gerektiğinin altını çizerek "Çocuklarımızın iyi bir meslek sahibi olmalarını isterken kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de uzak kalmamaları lazım. Bizlerde amatör sporları bütün imkânlarımızı seferber ederek destek oluyoruz. Yaz kursları ile ilgili bizlere gelen taleplerin hiç birisini geri çevirmedik. Çocuklarımızın spor müsabakalarında aldıkları başarılar bizleri gururlandırıyor. Bizlerde onlara her zaman destek veriyoruz. Bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



01.08.2017 17:32:24 TSI

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