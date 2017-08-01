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Engellilerin sertifika heyecanı

01 Ağustos 2017 Salı, 17:34
Engellilerin sertifika heyecanı
Engellilerin sertifika heyecanı

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın farklı mahallelerinde tam donanımlı otobüslerle özellikle ev hanımlarına yönelik düzenlenen ücretsiz Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile 2 bin 100 kursiyere, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında ise 300 kursiyere belgeleri törenle verildi.
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı hizmetlerinden Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ve Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP), binlerce insana iş gücü kazandırmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının bilgiye daha rahat ulaşmaları ve çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilmeleri maksadıyla gerçekleştirilen BUMEP eğitimlerinden faydalanan 2 bin 100 kursiyer ile Türkiye'de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine katılan 300 kursiyer törenle sertifikalarına kavuştu.
Merinos AKKM'deki tören öncesinde Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından konser verildi. Program, BUMEP ve BENMEP projesinin tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUMEP ile BENMEP'in ücretsiz bilgisayar ve internet eğitimlerinin verildiği gelişim ile eğitim programı olduğunu söyledi. Projeyle mahalle mahalle vatandaşların ayağına gidilerek bilgisayar ve internet konusunda eğitim verildiğini söyleyen Başkan Altepe, "Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ülkemizde kadınların eğitimlerine yeni bir soluk getirdi. Büyükşehir Belediye'miz tarafından ülkemizin kalkınmasında, toplumun gelişiminde kadınların rolünün önemine inanarak 2011 yılında Bursa'da eğitim hizmetlerine başladı. Ülkemizin geleceği için kadınlarımıza ve annelerimize büyük görevler düşüyor. Millet olarak daha bilgili ve çalışkan olmak zorundayız. Şehirlere de çok görev düşüyor. Bursa olarak güçlü Türkiye olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Mobil Eğitim Projesi kursiyerleri, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojiyi ve interneti eğitimler sayesinde daha etkin kullanarak, kişisel gelişimlerine, kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunuyor. Projede özel bilgisayar dersliği haline getirilmiş, dizaynları değiştirilmiş ferah ve kullanışlı otobüslerde, kendi branşında eğitimli, tecrübeli ve tamamı kadınlardan oluşan eğitmenler görev yapıyor. BUMEP ile Bursa'nın her noktasında ücretsiz bilgisayar ve internet eğitimleri veriliyor" diye konuştu.
Başkan Altepe, bugüne kadar Bursa'nın 12 farklı ilçesinde 428 farklı mahallede eğitimler verildiğini hatırlatarak, "2011 yılından bu yana 33 bin 454 kursiyere belgeleri verildi. Eğitimlerimiz 2017 yılının Nisan ayından itibaren 12 eğitim aracı ile devam ediyor. Verilen ücretsiz eğitim programı içerisinde bilgisayarın kullanım alanları, internete giriş, e-posta gönderimi, microsoft word, excel ve powerpoint programlarının genel uygulamaları anlatılıyor. E-devlet, e-okul, mhrs (merkezi hekim randevu sistemi), güvenli internet konuları da inceleniyor. Kursiyerlerin ilgi duydukları sosyal medya uygulamaları ve günlük yaşantılarında ihtiyaçları olan bilgilere daha kolay ulaşım sağlamaları için eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
2 bini aşkın kursiyer
BUMEP'e 16 yaş üzeri tüm kadınların katılabildiğini anlatan Başkan Altepe, "Bugün Aralık 2016 ile Nisan 2017 tarihleri arasında eğitim alan 2 bin 100 kursiyere daha katılım belgesi veriyoruz. Engelsiz Mobil Eğitim Projesi'nde ise 300 engelli kardeşimiz eğitim aldı. Böylece sadece son 6 ayda toplam 2400 vatandaşımız bu kurslardan yararlandı. Bugüne kadar toplam 2 bine yakın engelli kardeşimiz eğitimlerden geçti. Belediyecilik sadece su, yol, kanalizasyon, altyapı yapmak değildir. Toplumun ihtiyaçlarını gidermek gerekir. Bizler de üzerimize düşen görevi yapacağız. Belge alan vatandaşlarımız arasında Mudanya, Gürsu ve Gemlik ilçelerinin mahallelerinde eğitim alan kursiyerler de bulunuyor" şeklinde konuştu.
Programda, kursiyerler de mahallelerine bu hizmeti getiren Başkan Altepe ile ekibine teşekkür etti. Törenin sonunda Başkan Altepe, kursiyerlere belgelerini verdi. Çekilişle şanslı kursiyerlere akıllı telefon, tablet, laptop ve mini bilgisayar gibi hediyeler verildi.
(MŞ)

01.08.2017 17:36:00 TSI
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