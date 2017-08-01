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Ak Parti MKYK üyesi Efkan Ala Başkan Sekmen'i ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 17:37
Ak Parti MKYK üyesi Efkan Ala Başkan Sekmen'i ziyaret etti
Ak Parti MKYK üyesi Efkan Ala Başkan Sekmen'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Eski İçişleri Bakanı Ala, ilk olarak Yakutiye Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret ettikten sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekilerle Başkan Sekmen ile görüşen Ala, burada İl genelinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Başkan Sekmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erzurum genelinde Büyükşehir'in gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri anlattı.
(ERZ-AT-Y)

01.08.2017 17:38:45 TSI
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