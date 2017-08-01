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Yazlıklarda fosseptik denetimi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahillerinde bulunan yazlıklarda ve kamp alanlarında atık su denetimi gerçekleştirdi.

Van Gölü ekosistemini korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahillerinde bulunan yazlıklara ait atık suyun denetimini yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerle Van Gölü'ne kaçak yollardan deşarj işlemi gerçekleştiren, çevre ve insan sağlığı açısından sıkıntılar barındıran fosseptiklerle ilgili tutanak tutarak sorunların giderilmesi için süre tanıdı.

Atık sularını Van Gölü'ne boşaltan veya tesisatı yetersiz olan yazlık sahiplerine gerekli uyarıların yapılarak tutanak tutulduğunu belirten belediye yetkilileri, üç gündür devam eden denetimlerin genişletilerek Ayanıs ve Çolpan yazlıklarında da devam edeceğini söylediler. Yetkililer, ayrıca vatandaşların da sorumlu davranarak, uygunsuz kullanımları Büyükşehir Belediyesine bildirmelerini rica etti.

(MSA-Y)



01.08.2017 17:40:36 TSI

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