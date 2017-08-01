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Büyükşehir proje yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

01 Ağustos 2017 Salı, 17:40
Büyükşehir proje yarışmasında Türkiye ikincisi oldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü kısa adı MİARGEM olan Mahalli İdareler Araştırma Geliştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkin Belediyeler Proje Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz Türkiye ikincisi oldu. Enerji ve suyun gücünü kullanarak hayata geçirilen projemizin ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.
Başkan Sekmen, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Etkin Belediyeler Proje Yarışması'na 'Güneş Panelleriyle Mahalle İçme suyu Depolarının Otomatik Klorlanması ve Kontrolü Sağlamak Projesi' ile katıldık. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 76 belediye toplam 137 proje ile katıldı. ESKİ Genel Müdürlüğümüz iyi yönetim kategorisinde başarılı bir sunum yaptı. Ve 137 proje arasında Türkiye genelinde ikincilik elde ettik. Bu başarıdan ötürü ESKİ Genel Müdürlüğü'müzün tüm çalışanlarını ve projede emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ve takdir ediyorum."
Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin projesinin ülke genelinde tüm Belediye ve Valiliklere örnek teşkil ettiğini de anımsattı.
(ERZ-AT-Y)

01.08.2017 17:41:33 TSI
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