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Ilıcalı "Taşıtlara değil insana öncelik vermeliyiz"

01 Ağustos 2017 Salı, 17:44
Ilıcalı "Taşıtlara değil insana öncelik vermeliyiz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Anadolu Isuzu'nun düzenlediği Elektrikli Toplu Taşıma Aracı projesinin tanıtım programına katıldı. Ilıcalı toplantıda yaptığı sunumla toplu taşımanın önemine dikkat çekti.
Yüzde 100 Türk tasarımcı ve mühendislerce geliştirilecek Elektrikli Toplu Taşıma Aracı projesinin tanıtım programı, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile birçok belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı sunumla ülkemizdeki toplu taşıma sistemlerini anlatan Milletvekili Ilıcalı, "Ulaşım Planları yaparken taşıtlara değil İnsana öncelik vermeliyiz. " dedi.
"Toplu Taşıma Kanununa İhtiyacımız Var"
Belediyelerin ulaşım sorununa destek olmak adına Bakan Eroğlu'nun davetlisi olarak toplantıya katıldığını ve bu toplantıda bulunduğu için kendisini şanslı saydığını ifade eden Ilıcalı "Değerli Bakanım Veysel Eroğlu Bey'in İSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde bende İstanbul Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanıydım. Kendileri o dönemde de ulaştırmayla çok ilgiliydi, bizlerin bütün sorunlarıyla ilgilenirdi. Burada da sağolsun Değerli Bakanım belediyelelerin en önemli sorunlarından biri olan ulaşıma destek olmak için bizimde bir katkı sağlamamızı istedi. Bizde arkadaşlarımızla birlikte bazı çalışmalar yaptık. Kendilerinin daveti üzerine de bugün bu toplantıdayım. Toplantıda bulunduğum için kendimi şanslı sayıyorum ve Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Değerli Bakanım; siz tecrübeniz ve birikiminizle hükümetimizin önemli bir Bakanısınız. Ülkemizin toplu ulaşım kanunu yok. Bunun muhakkak çıkması lazım ki buradan çıkacak ortak aklın ülkemizde uygulanmasını sağlayacak radikal somut adımlar atmaya vesile olsun. Toplantılarınızda bu konu dile getirilirse, bizlerde hazır olan toplu ulaşım kanun tasarısını ilgili Bakanlıklarla paylaşırız." şeklinde konuştu.
"Trafiğe Çözüm, Planlanmış Şehirler"
Şehir merkezlerine doğru yoğun bir şekilde göç yaşandığına dikkat çeken Ilıcalı "Yoğun göç şehir merkezlerindeki problemleri de beraberinde getiriyor. Maalesef önceden de şehirlerimizde iyi bir planlama yapılmaması, şehirdeki planlamaya bağlı olarak paralel ulaşım ana planlarının yapılıp, uygulanamaması nedeniyle birtakım sorunlar yaşıyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 92'si şehirlerde yaşıyor. Ulaşım sorunu olmayan şehir yok. Bu sorunun çözümü noktasında neler yapabiliriz? Trafik sıkışıklığını önlemek için iyi planlanmış şehirler, sorunsuz işleyen bir altyapı yapmamız lazım. Mevcut kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak için akıllı ulaşım sistemleri gibi yeni teknolojileri etkin bir biçimde kullanmak durumundayız." diye belirtti.
"Taşıtlara Değil İnsana Öncelik Vermeliyiz"
"Mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en iyi düzeyde kullanmamız lazım" diyen Ilıcalı "Ulaşım Planları yaparken taşıtlara değil insana öncelik vermeliyiz. Yolları otomobillere terk etmişiz. Yol Kapasitesinin yüzde 80'i otomobiller tarafından kullanılıyor. Bir an önce bireyselden toplu ulaşıma geçmemiz lazım. Vatandaşında bunu kullanmasıını sağlamalıyız. Toplu ulaşım konusunda artık Yüksek Lisans tezleri değil Doktora çalışmaları yapılıyor. Biz metrobüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başakanlığı döneminde hazırladık. Ancak o dönem Ankara onylamadı. Kadir Beyin Belediye Başkanlığında sıkı takibini yapıp önerdik sonuç olarak metrobüsle bir günde bir milyon yolcu taşınıyor." dedi.
Toplu ulaşımda çevresel, kentsel, tarihi ve insani değerleri bozmayan, koruyan bir sistem seçilmesi gerektiğine işaret eden Ilıcalı "Toplu ulaşımda cadde tramvayı, hafif raylı sistem, metro ve deniz yolu kablolu sistemleri önemli. Bu sistemleri ne zaman nasıl kullanacağız bütün bunları bir ulaşım master planı yaparak, toplu ulaşım taleplerini alarak yapmalıyıız. Her bir sistem birbirinin tamamlayıcısı, iyi planlayıp seçmemiz lazım. Bir saatte bir yönde 40 binden fazla yolcu çıkıyorsa bunu otobüsle taşıyamazsınız. Bunun için illa ki bir metro gerekiyor.İşte bu kapasitelere göre sistemler seçilmeli.Toplu taşıma seçimi yaparken belediyelerimizin şu hususlara dikkat etmesi gerekiyor; Yolcu talebinin büyüklüğü, ulaşım türleri kapasiteleri,işletme maliyeti ve yapım süresi, yapım maliyeti, arazinin durumu gibi bütün bunlara bağlı olarak gelen taleplere göre sistem seçilmeli."cümlelerine vurgu yaptı.
(ERZ-AT-Y)

01.08.2017 17:44:28 TSI
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