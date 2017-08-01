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Salihli Belediyesi iki mahalleye sağlık ocağı kazandırıyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, mahallelere kazandırdığı yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra sağlık alanında da yaptığı hizmetlere devam ediyor. Mahallelerde eksikliği hissedilen sağlık ocaklarının yapılması noktasında da çalışmalar başlatan Salihli Belediyesi, Mersinli ve Sarıpınar mahallelerine de sağlık ocağı kazandırıyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda ve mahalle sakinleri tarafından temeli atılarak inşaat çalışmaları başlayan Mersinli Mahallesindeki sağlık ocağı 84 metrekare büyüklüğünde, Sarıpınar Mahallesindeki sağlık ocağı ise 130 metrekare büyüklüğünde olup, mahalle halkına en kısa zamanda sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Mevcut olan bakımsız sağlık ocaklarını daha modern şartlara getirmek ve vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda tedavi görmeleri amacıyla mahallelere sağlık ocakları kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi olarak ilçe genelinde ihtiyaca göre birçok sağlık ocağı yaptık. Mersinli ve Sarıpınar mahallelerindeki sağlık ocakları tamamlanarak çok kısa bir zamanda hizmet vermeye başlayacak. Salihli Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi sağlık alanında da önemli yatırımlar yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

(BA-ÖND-Y)



01.08.2017 17:44:33 TSI

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