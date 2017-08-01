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Sözen: "Top yekun çalışma seferberliği içerisindeyiz"

- İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları başladı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Genel Meclisi Ağustos z ayı toplantıları İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Ahmet Sözen, İl Özel İdaresinin iş planı ve takvimi doğrultusunda çalışmalarının devam ettiğini söykledi.

Sözen, programa aldıkları 90 km sıcak asfaltın gerçekleşmesi için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek, " Mevsim ve çalışma sezonu itibariyle yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyiz. İl Özel İdaremizin iş planı ve takvimi doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yıl için belirlediğimiz asfalt programımıza 1 Temmuz itibariyle start vermiştik. Temmuz ayında birkaç gün havanın yağışlı olmasına rağmen bugün itibariyle 57 km asfaltımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu da gösteriyor ki çok rahatlıkla bu seneki satıh kaplama asfalt programımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Sıcak asfaltla ilgili ödeneklerimiz henüz gelmedi. Bugünlerde ödeneğin gelmesini bekliyoruz. Programa almış olduğumuz 90 km sıcak asfaltımızın gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. KÖYDES kapsamında ilçelerimizde belirlemiş olduğumuz içme suyu, kanalizasyon, kilit parke çalışmaları aralıksız devam ediyor. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde kamu kurumlarının projelerinin hazırlanmasından yer teslimine, kontrollük hizmetlerinden kesin kabullere kadar dönem itibariyle yoğun bir çalışma içerisindeler.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz KÖYDES İl Özel İdaresi ve İller Bankası kaynaklı yatırımların aksamadan tamamlanması için yoğun bir gayretin içerisindeler. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz Meclisimiz tarafından programa alınan tüm projeleri hayata geçirmek için olağanüstü gayret sarf ederken diğer taraftan çöp toplama hizmetlerini yürütüyor" dedi.

"Top yekun çalışma seferberliği içersindeyiz"

Karabük İl Özel İdaresinin top yekun bir çalışma seferberliği içerisinde olduğunu da kaydeden Ahmet Sözen, " 2 bin 955 km yol ağı, 278 köy, 6 ilçe 1 belde dağınık coğrafi yapı ve yaz aylarında köylerimizde yaşayan nüfusun üç dört katı arttığı düşünüldüğünde hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Vatandaşlarımızın kısa süreli de olsa herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gayret sarf ediyoruz.

Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda öncelikle kamu yararı gözetilerek Karabük İl Genel Meclisi olarak iktidarı ve muhalefeti ile meclis üyelerimizin karşılıklı uyumu ve samimiyeti sayesinde bilhassa köylerimizin ihtiyaç ve probleminin giderilmesine yönelik çalışmalarda göstermiş oldukları gayret ve destekleri takdire şayandır.

Bu itibarla İl Genel Meclisi olarak Milletimizin vergilerinden oluşan gelirlerden aktarılan payla oluşturulan bütçemizde titizlik ve hassasiyet göstermek zorunda olduğumuz kadar, omuzlarımızdaki yükün de, yüklendiğimiz sorumluluğun da farkındayız. Her ne sebeple olursa olsun meclis kararları dışında kesin hesaba dayalı bütçe dışı uygulamaların karşısında olduğumuzu sürekli beyan ediyoruz. Bu ve benzeri konuların üzerinde hassasiyetle durduğumuzu kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz. İdaremiz tarafından bütçenin uygulanması esnasında İl Genel Meclisimizin belirlediği kıstaslar ve hassasiyetlere titizlikle riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda ilçesinin, köyünün, mahallesinin sorununa çözüm bulmak için yetkililerin kapısına gelen vatandaş anlayışından, İlde devletin en üst düzey temsilcisi olan Valilerimizin ilçe ilçe, Kaymakamlarımızın köy köy vatandaşın ayağına kadar gidip sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaları sosyal devlet anlamında büyük bir reformun gerçekleştiğinin en bariz göstergesidir.

İl Genel Meclisimizin çalışmalarında ve İl Özel İdaresinin hizmetlerinin gerçekleşmesinde İlimizde göreve başladığı andan itibaren daima yakın ilgisini ve desteğini gördüğümüz Valimize, ilçelerimizdeki çalışmalarda sürekli sahada yanımızda olan çok değerli kaymakamlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Genel Sekreterimize, birim müdürlerimize ve özveri ile çalışan personellerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyuna duyuran basınımızın çok değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in yaptığı konuşmanın ardından gündemde yer alan maddelerin bir kısmı görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Öte yandan diğer gündem maddelerinin ise görüşülmesine bir hafta boyunca devam edileceği bildirildi.

(ÇU-YE-Y)



01.08.2017 17:47:55 TSI

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