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Ala'dan Bulutlar'a hizmet teşekkürü



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ERZURUM (İHA) - İçişleri eski Bakanı Bursa Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İlçe Kaymakamı Mehmet Yavuz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'unda katıldığı ziyarette, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'dan hizmet ve yatırımlar konusunda bilgi alan Efkan Ala, Palandöken Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ve hizmetlerin den dolayı Başkan Bulutları kutladı. İçişleri eski Bakanı Bursa Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala'ya 8 yıllık belediyecilik hizmet ve yatırımalarının sunumunu yapan Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,"Tek düşüncemiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir Palandöken için gece gündüz çalışmak. Bunun için de yeni hizmet binasını tamamladık şuanda içinde bulunduğumuz belediye binamızı hizmete açtık, ilk kültür merkezimizi Yunus Emre mahallemiz de açtık. İkinci kültür merkezimizi şuanda Yıldızkente yapıyoruz ve inşası hızla yükseliyor, yeni ilçe emniyet müdürlüğümüzü belediye olarak biz yaptık ve en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Palandöken ilçemizin en büyük eksiği olan nikâh sarayı yapım için proje çalışmalarımız tamamladık ihaleye çıkardık. Köşk Mahallesini, Yenişehir'e bağlayan 15 Temmuz Şehitler Caddesini hizmete açtık, Merkez ve köy mahallelerimizde 35 adet konuk evini (taziye evi) hizmete açtık. Yine 25 köy mahallemizin tamamını sokaklarını nakış nakış kilit taş ile kapladık. Bugüne kadar ilçe merkezinde 65 yeni park ve çocuk oyun alanları oluşturduk ve yaklaşık 150 bin metrekare yeşil alan ilçeye kazandırdık. Eski hizmet binamızın olduğu alanı ilçe kaymakamlığı yapılsın diye tahsis ettik. Tıpkı kaymakamlığa tahsis etiğimiz gibi İlçe Müftülüğümüz için arsa tahsisi yaptık. Yenişehir alt ve üst yol olmak üzere tüm alanda imar değişikliği yapılarak imar 5 kattan 8 kata çıkardık ve kentsel yenilenmenin önünü açtık. Yine 1.ve 2. Marketler bölgesin de ticaret alanlarında imar değişikliğine gidilerek yeni proje çalışması başlatıldı. Belediye olarak rutin belediye faaliyetlerimizin yanı sıra kültür, sanat, sosyal ve sportif çalışmalarımızda aksatmadan devam ettiriyoruz" dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Orhan Bulutlar günün anısına İçişleri eski Bakanı Bursa Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala, bakır işlemeli semaver hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



01.08.2017 17:51:40 TSI

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