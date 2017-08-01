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Başkan Kuzu, özveriyle çalışan belediye personelini ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Sevdanur Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, özveriyle çalışarak örnek olan belediye personelini ödüllendirdi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, temizlik işçisi olarak çalışan Nedim Işık'ı başarılı çalışmalarından dolayı altınla ödüllendirdi. Nedim Işık'ı, makamında ağırlayan Başkan Kuzu, böyle işinin ve sorumluluğunun bilincinde olan çalışkan bireylerin ödüllendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Belediyemiz temizlik hizmetlerinde görevli Nedim Işık arkadaşımıza başarılı çalışmalarından dolayı ödül veriyoruz. Bu ödülü Belediye Başkanı olarak ben aslında tüm Çan halkı adına, azimle itinayla işini hakkıyla yapan personelimize takdim ediyorum. Mesai içerisinde gösterdiği performans sayesinde işlerinde başarılı olduğu tespit edilen bu arkadaşımız çalışma bölgelerindeki vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler almıştır. Kendilerini kutluyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ve görevi esnasında özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerimizi her zaman ödüllendireceğiz. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim ki; göreve geldiğimizden bu yana, temizlik çalışmalarımızdaki kalite hızla arttı. Bugün Çanımıza gelen misafirler kent temizliğinin farkına vararak bizleri kutluyorlar" şeklinde konuştu.

(GD)



01.08.2017 17:57:49 TSI

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