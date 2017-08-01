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Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan'a yeni görev



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Konya Milletvekili Erdoğan'ın, Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Dr. Ravza Kavakcı Kan'ın tavsiyesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak atandığı, İnsan Hakları Başkanlığında, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacağı, insan hakları ile ilgili konularda sivil toplum kuruluşları ile yakın diyalog kurulacağı belirtildi. Özellikle toplumda karşılık bulan 15 Temmuz ve 28 Şubat davalarının yakından takip edileceği ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacağı kaydedildi. 1987'de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde başörtüsüyle eğitim hayatına devam etmesi engellenen, 28 Şubat dönemi çalışma hayatında zulme uğrayan Erdoğan'ın, insan hakları ihlallerinin tespiti ve önlenmesinin de en yakın takipçilerinden olduğu ve insan haklarına, temel hak ve hürriyetlere olan hassasiyetini her platformda vurguladığı ifade edildi.

(İHA-Y)



01.08.2017 17:58:20 TSI

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