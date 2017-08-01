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MKYK Üyesi Efkan Ala, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Erzurum'a gelen Efkan Ala'ya, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan ve AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz eşlik etti.

Konuğu Efkan Ala'yı Rektörlük girişinde karşılayan Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Rektör Çomaklı'dan Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi alan Efkan Ala, Atatürk Üniversitesinin bilimsel ve kültürel çalışmalarını bir Erzurumlu olarak yakından takip ettiğini ve gayet başarılı bulduğunu belirterek, Erzurum'un ve doğunun kalkınma hamlesi göstermesi açısından Atatürk Üniversitesinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Üniversitenin genel yapısı, eğitim kalitesi ve kapasitesi hakkındaki bilgileri Efkan Ala ile paylaşan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin gün geçtikçe gücüne güç kattığını ifade ederek, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayılarının 300 bini aşacağını söyledi. Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlem Evi Projesini (DAG) Atatürk Üniversitesinin yürüttüğünü söyleyen Rektör Çomaklı, çok yakında dünyanın birçok yerinden bilim adamlarının DAG'a gelerek bilimsel çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı Efkan Ala'ya, Atatürk Üniversitesi plaketi ve köstekli saat hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



01.08.2017 18:10:00 TSI

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