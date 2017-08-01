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Tarihî binalar restore edilerek gelecek kuşaklara bırakılacak



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sivil mimarî örneği binalar restore edilecek.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Demirsubaşı Mahallesi'nde tehlike arz ettiği için yıkım kararı alınan binanın yıkımını yerinde inceledi. Refik Yılmaz, Gemlik Belediyesi olarak sivil mimarînin yaşatılması için önemli projeler hazırladıklarını söyledi. Yılmaz, yıkım sırasında kısmen zarar gören eczacı Ferruh Erçek'e ait bina ile merhum Dr. Seyfi Arıkan'a ait binaların röleve projelerinin belediye tarafından hazırlatıldığını belirtti. Restorasyon ihalesi sonrasında ilçenin sivil mimarî örneklerini yansıtan binaların yeniden aslına uygun olarak inşa edilerek eski ihtişamına kavuşacağını ifade eden Başkan Refik Yılmaz, "Tehlike saçtığı için yıkım kararı alınan bu binamız ilçemize değer katacak eserler arasına girecektir. Gemlik'in sivil mimari örneklerini gelecek kuşaklara aktarmak için projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçeye değer katacak sivil mimari örneklerimizi yaşatacağız" dedi.

(MŞ)



01.08.2017 18:10:48 TSI

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