Kovalamaca sonucu yakalanan şahıslarda esrar maddesi çıktı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 3 şahsın üzerinden esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde bulunan 3 şahsın durumundan şüphelenen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları durdurarak incelemek istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak ara sokaklardan koşarak kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrasında şahıslar polis ekiplerince il sağlık müdürlüğü yakınlarında yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken 3 şahıs ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
01.08.2017 18:21:41 TSI
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