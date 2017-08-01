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Çaturoğlu fındık toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, 2 milyon kişiyi ilgilendiren "Fındık" konulu istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Geçtiğimiz hafta Cuma günü Fındığın durumunu değerlendirmek ve sorunların çözümü için neler yapılabileceğini istişare etmek üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba başkanlığında 16 İlin Milletvekilleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yaklaşık 4 saat süren ve 500 bin üreticiyi dolayısıyla 2 milyon kişiyi ilgilendiren "Fındık" konulu istişare toplantısına katıldı.

Milletvekili Çaturoğlu, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Fındığın yetiştiği tüm illerde üreticilerimizin sorunlarını çok iyi biliyor, yakinen takip ediyor ve üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu sebeple fındığın her yönden ele alındığı toplantıda sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırdık ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yaptığımız istişare toplantısında fındıkla ilgili görüş ve önerilerimizi de sunma fırsatı bulduk. Bu bağlamda; Tüm zamanlar için geçerli ve kurallarını ihtiva eden fındıkla ilgili Kanunun çıkarılmasını istedik. Hububatta başarı ile uygulanan Lisanslı Depoculuk uygulamasının fındık içinde yaygınlaştırılmasını talep ettik. Bu konu ürün borsalarının gelişmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Alan bazlı fındık destek ödemlerine devam edilmesini istedik. Bununla birlikte tarlasını yenileyen ve ıslah eden üreticilere ilave destek verilmesini önerdik. Fındık üretilen 16 ilde fındık mamulleri ve bu mamullere dayalı (çikolata vb.) ürünlerin teşvik edilmesini önerdik. Fındık alımında tekelleşme iddialarının araştırılmasını talep ettik. Fındıkta rekolte fazlası olduğunda arz fazlasını emecek, rekoltenin az gerçekleştiği yıllarda ise talep fazlasını karşılayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ve bu mekanizmanın oluşturulması halinde ise rekoltenin yüksek olduğu yıllarda fiyat düşüklüğünün önüne geçilmiş olacağını, rekoltenin az olduğu yıllarda ise talep fazlalığını giderecek ve fındıkta sürdürülebilir fiyat politikasının ortaya konmuş olacağını belirttik. Fındık rekoltesinin bu yıl tüm bölgelerde geçen yıla nazaran yüksek oranda gerçekleşeceği ve bununda fiyatları düşüreceği, dolayısıyla üreticinin zarar etmemesi için 2016 yılında olduğu gibi bu yıl da (TMO) Toprak Mahsulleri Ofisinin mutlaka fındık alımı yapmasının elzem olduğunu ve asgari alım fiyatlarının geçen yılın üstünde gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, yıllık fındık rekoltesi Ziraat Odaları, İhracatçı Birlikleri, Fındık Ticaret Borsaları ve Bakanlık tarafından açıklanmakta ve ortaya farkı rakamlar çıkmakta idi. Toplantıda rekoltenin sadece Bakanlık tarafından açıklanması prensip olarak kabul edildi. Alınan prensip kararı ile rekolte konusundaki kafa karışıklığı da ortadan kaldırılmış oldu. Talep ve önerilerimizi dinleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ise toplantının çok faydalı geçtiğini, Bakanlıklarının ve Hükümetimizin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve dolayısıyla fındık üreticilerinin de yanında olacaklarını ifade ettiler. Önerdiğimiz konular üzerinde ise ayrıca bir çalışma yaptıracağını ve sonuçlarının bölge Milletvekilleriyle paylaşacaklarını belirttiler. Bakanlık görevine atanmasının daha ilk haftasına fındık konusunu gündeme getirmesi ve yapmış olduğu istişare toplantısından dolayı Bakanımız Sayın Fakıbaba'ya teşekkür ediyorum" dedi.

(VK-OA-Y)



01.08.2017 18:22:24 TSI

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