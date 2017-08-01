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Festival çarşısı esnafına prim desteği



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ANTALYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, geçtiğimiz pazar günü yangının meydana geldiği Festival çarşısı esnafına prim desteği verileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Pazar günü Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan Festival Çarşısında meydana gelen yangında birçok işyeri zarar görerek kullanılamaz hale gelmişti. 116 işyerinin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşların karşılaştığı risk ve zararlar karşısında, zor günlerinde yanlarında olan bir kurum olduğunu ifade eden Deniz, "5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde, "İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetlerinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 (b) sigortalıları bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar kurumca ertelenebilir. İlgili Kanun maddesinde de belirtildiği üzere afetin meydana geldiği ayda Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde süresinde verilmiş sayılır" dedi.

Deniz, "İşyerleri zarar gören işveren ve sigortalıların 3 aylık prim borçları olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar kurumca ertelenebilmekte. Yangından zarar gören esnafın prim borçları başvurmaları halinde ertelenecektir."

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 18:29:37 TSI

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