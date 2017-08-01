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GAÜN'de mezuniyet heyecanı



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda 207 öğrenci düzenlenen mezuniyet töreniyle kep attı.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 207 öğrenci için tören düzenlendi. Öğrenciler yeni bir hayata ilk adımlarını atarken, ailelerde çocuklarını yalnız bırakmadı. GAÜN Mevara Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen Mezuniyet törenine Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Selami Memiş, MYO hocaları mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz öğrenciler başarılı olmaları için yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler vererek, "Ya kimsenin yapmadığını yapacaksınız, ya da herkesin yaptığının en iyisini yapacaksınız. İşte Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bunun tam adresidir. NTMYO'nun 2003 yılında ilk kuruluş kanunun çıktığında Türkiye'de Organize sanayide kurulan ilk trimester sistemi olan üniversitedir" dedi.

"Sizler ara eleman değil aranan elemansınız"

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, MYO'nun sanayinin içinde olduğunu belirterek, "Sizler şanslısınız, çok donanımlısınız, diğer arkadaşlarınıza göre çok farklısınız. Çünkü siz sanayinin içerisindesiniz. Sizler makinelerin başında bizzat deneyimleyerek, hataları görerek öğreniyorsunuz. Sizin kullandığınız makineler piyasadaki makinelerdir. O yüzden siz donanımlı yetişmiş, aynı zamanda da sanayi tarafından da tercih edilen ara eleman değil, aynı zamanda aranan elemansınız. Özellikle sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Onlar öğrencilerimizin yetişmesine büyük katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Biz sizi bu vatana ihanet etmeyecek şekilde yetiştirdik"

Sizleri vatana ihanet etmeyecek şekilde yetiştirdiklerini söyleyen Rektör Gür, "Gözünüzden sakındığınız yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. Bizde onları bilgi ve vatan aşkıyla donattık.Sanayi ile işbirliği yaparak kaliteli aranan eleman olarak vatanına asla ihanet etmeyecek şekilde yetiştirdik ve sizlere tekrar teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sizi kimse kırmızı halı ile karşılamaz"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan da öğrencilere nasihatlerde bulundu. Mütevazi olmalarını ve çalışmaları için verilen işleri yapmalarını tavsiye eden Kaplan, "Sanayi bölgesindesiniz, iş bulma imkanınız daha çoktur. Ancak kimse sizi kırmızı halıyla karşılamaz. Gittiğiniz yerde eğitiminizi takdim edeceksiniz, işverenin size verdiği ne iş ise onu yapacaksınız. Vardiya çalışmam demeyeceksiniz. Şuanda Gaziantep'te büyük yatırımlar var, dolayısıyla sizin gibi elemanlara ihtiyaç var. Ama işveren işçisini seçer, kendinizi gösterirseniz önünüz açıktır. Fakat şuanda bu şartlara sunacak kapasitede değilsiniz. Ama dediğim gibi, eğer kendinizi gösterirseniz, işverenin istediğini verirseniz vazgeçilmez olursunuz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Selami Memiş, öğrencileri istihdam ettiklerinin altını çizerek, " Yüksekokulumuzda öğrencilerimizi istihdam ediyoruz. Onlarla beraber çalışma şansını yakalıyoruz. Gerek öğrenci arkadaşlarımız gerekse ekibimizle ilgili güzel diyaloglar oluşmaktadır. Okulu bitirdiklerinde uygun şartlarda yolumuza birlikte devam ediyoruz. Özellik bizimle beraber çalışan öğrenciler çok özverilidir. Bu okula emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere Rektör Gür ve sanayiciler hediye takdim etti. Programın sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

(LO-SD-Y)



01.08.2017 18:40:27 TSI

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