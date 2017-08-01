YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'den Suriye'ye 9 TIR yardım

Osmangazi'den Suriye'ye 9 TIR yardım



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi ve İHH İnsani Yarım Vakfı tarafından iç savaşın yaşandığı Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım TIR'ları dualarla bölgeye gönderildi.

Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebze sarabilmek için Osmangazi Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan ve içerisinde çeşitli gıda ve giyecek malzemelerinin yer aldığı yardım 9 yardım TIR'ı, Doğanbey Otoparkı'nda düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Bugüne kadar bölgeye 62 yardım TIR'ı göndererek Suriyeli mültecilerden yardımlarını esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "2012 yılında Suriye'de iç savaş başladı ve oradaki insanlar 5 yıldır kan ve gözyaşı döküyorlar. Suriyeli mazlumların yaralarını bir nebzede olsa sarabilmek, dertlerine elimizden geldiğince derman olabilmek adına 2012 yılından bu yana bizler de duyarlılığımızı sürdürerek çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Gerek Bayırbucak Türkmenleri olsun gerekse de Suriye'deki ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli mazlumlar olsun, tüm yardıma muhtaç kardeşlerimizin yanında olduk. Çağdaş diye kendini adlandıran ülkeler Suriye'de yaşanan zulmü görmezlikten geliyor. Türkiye olarak bizler görüyoruz ve yardımlarımızı esirgemiyoruz. Bugüne kadar bölgeye 62 yardım TIR'ı gönderdik. Bizler birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza göz dikemez. Tüm Müslümanların birlik içerisinde olması içerisine fitne, fesadı sokmaması lazım. Müslüman Müslüman ile savaşmaz ve Müslüman Müslüman'ı vurmaz. Türkiye olarak bizler Müslümanlar arasında birlikteliğin sağlanması adına mücadele veriyoruz. İnşallah oradaki kan ve gözyaşı en kısa sürede durur. Bu yardımlarımızın bölge insanları için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da yaptığı konuşmada, "Suriye'de 5 yıldır yaşanan zulmün son bulması adına dualar ediyoruz. İnşallah akan kan ve gözyaşları en kısa sürede son bulur. Bizler elimizden geldiğince bölge halkı için yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de 5 tanesi Osmangazi Belediyesi, 4 tanesi de İHH tarafından hazırlanan toplam 9 yardım TIR'ını bölgeye gönderiyoruz. Bölgedeki insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey gıda malzemesi olduğu için 8 TIR'da yiyecek ve içecek malzemeleri yer alıyor. 1 1 TIR'da ise kıyafet malzemeleri yer alıyor. Ümmet yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ da, hem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a hem de İHH Bursa Şubesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım TIR'ları okunan dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

(MŞ)



01.08.2017 18:46:57 TSI

NNNN

