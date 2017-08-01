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Süleymanpaşa'nın minik kuğuları bale yaz kursunda eğitim görüyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'nda son haftalara gelinirken, 20 farklı branşta eğitimler devam ediyor. Yaklaşık bin 700 öğrencinin yararlandığı kurslar içinde çeşitli spor dalları ve enstrüman eğitimlerinin yanı sıra bale eğitimi de özel ilgi görüyor. Bale yaz kursunda çeşitli yaş gruplarından 102 öğrenci eğitim alıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yaz kursları bünyesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı mezunu Bale Eğitmeni Seren Eravcı tarafından verilen eğitimlerde minik öğrenciler kuğu zarafetiyle süzülerek bale yapmayı öğreniyorlar.



"Bale beden gelişimini olumu etkiliyor"

Balenin sadece dans değil aynı zamanda bir beden terbiyesi yöntemi olduğunu ifade eden Eğitmen Eravcı, "Yaz kurslarımızda öğrencilerimize balenin temelleri ile ilgili genel bir eğitim veriyoruz. Bale eğitimine devam etmek isteyen çocuklarımız için bir zemin sağlamış oluyoruz. Küçük yaşlarda bale eğitimine başlayan çocukların beden gelişimlerinde çok olumlu etkiler görülüyor. Örneğin, dik bir duruş, kendinden emin ve özgüvenli bir ruh halinin yerleşmesini sağlar. Esnek bir beden yine bale ile ilgilenen çocuklarımız için kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.



"Baleyi tanıyan, icra eden çocuklar yetiştirmek istiyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, balenin bir sanat dalı olarak hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğinin altını çizdi. Eşkinat, "Bale görsel sanatlar içinde özel bir yere sahip. Bu sanata ilgi duyan, baleyi tanıyan hatta icra eden çocuklar kazandırmak ve Süleymanpaşa'da bu kültürün yerleşmesini sağlamak amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hem okul döneminde hem de yaz tatilinde dileyen çocuklarımız için bale eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yaz kurslarımızda da yüzden fazla çocuğumuz bale eğitimi alıyor. Bu ilgi bizim için umut ve cesaret verici. Çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olarak gelecekte daha çağdaş, daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa'yı inşa etmelerini kolaylaştırmak adına benzer projelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

(HLD-MEF-Y)



01.08.2017 21:26:51 TSI

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