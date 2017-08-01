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Dolunay Kavşağı'nın yeri değişiyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yıllardır trafik kazaları ile anılan Dolunay Kavşağı'nın yerinin değiştirileceğini söyledi.

Dolunay Kavşağı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Hüseyin Anlayan, "Yıllardır trafik kazaları ile adını duyurmuş en problemli kavşaklardan biri olan Dolunay Kavşağı nihayet çözüme kavuşuyor. Dolunay Kavşağı'nın yeri değiştirilerek 100 metre aşağısında düzlük alanda yeni bir kavşak planlaması yapılmış, bitmiş durumda. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bizim de önerilerimiz çerçevesinde bu planlamayı yaparak şu anda bu teklifi Ankara'ya Karayolları Genel Müdürlüğe gönderdi. Bu teklif ve plan çerçevesinde şu anda var olan, trafik kazalarına sebebiyet veren Dolunay Kavşağı iptal edilerek 100 metre aşağı tarafa yeni bir kavşak planlanıyor" dedi.

Yeni kavşağa trafik ışıkları da konulacağını ifade eden Başkan Anlayan, "Bu sayede inşallah trafik kazalarına sebebiyet verecek olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bizim de teklifimiz çerçevesinde bu planlamayı yaptı, Genel Müdürlüğe gönderdi. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğünün onayını bekliyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH)



01.08.2017 22:46:37 TSI

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