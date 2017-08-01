Mardin İl Jandarma Komutanlığına Tuğgeneral Topçu atandı
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Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine ilk kez Tuğgeneral düzeyinde atama gerçekleştirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanı görevine ataması gerçekleştirilen Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin'de görevine başladı. Göreve başlayan Tuğgeneral Topçu, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Mardin İl Jandarma Komutanlığına vekâlet eden Personel Daire Başkanı Albay Zafer İzcan ile birlikte Vali Yaman'ı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Vali Yaman ile birlikte bölge hakkında istişarede bulundu. Vali Yaman, göreve başlayan Tuğgeneral Topçu'ya yeni görevinde başarılar diledi.
02.08.2017 00:43:07 TSI
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